Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявила, что политик не участвовала в разработке планов по организации беспорядков и захвата зданий.
Ранее во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии сообщила, что передано для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц Тихановской, которых обвиняют в планировании захвата зданий государственных органов на территории Гомеля. По ее данным, четыре человека из окружения Тихановской обвиняются по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Ведомство также опубликовало видео со встречи 5 августа, организованной с целью проработки и подробного планирования действий, на которой "присутствовала, в том числе, сама Тихановская".
"За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры – но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов", - говорится в сообщении пресс-службы экс-кандидата.
Подчеркивается, что "на опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение". В пресс-службе заявили, что характер протестов в Белоруссии подтверждает, что "Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.