https://ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599587873.html

Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе

Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявила, что политик не участвовала в разработке планов по РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:36

2021-03-02T13:36

2021-03-02T13:36

светлана тихановская

россия

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявила, что политик не участвовала в разработке планов по организации беспорядков и захвата зданий.Ранее во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии сообщила, что передано для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц Тихановской, которых обвиняют в планировании захвата зданий государственных органов на территории Гомеля. По ее данным, четыре человека из окружения Тихановской обвиняются по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Ведомство также опубликовало видео со встречи 5 августа, организованной с целью проработки и подробного планирования действий, на которой "присутствовала, в том числе, сама Тихановская"."За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры – но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов", - говорится в сообщении пресс-службы экс-кандидата.Подчеркивается, что "на опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение". В пресс-службе заявили, что характер протестов в Белоруссии подтверждает, что "Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599557284.html

https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html

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Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Кадры СК Белоруссии Белоруссий СК опубликовал видео встречи 5 августа. Согласно пояснениям следователей, на записи Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Сама Тихановская на видео говорит: "Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам - вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь! Я лягу под одеяло, накроюсь - и никуда не выйду!" 2021-03-02T13:36 true PT2M06S

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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире