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СК Белоруссии инициировал экстрадицию Тихановской
СК Белоруссии инициировал экстрадицию Тихановской
Следственный комитет Белоруссии требует выдать Минску экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:01
2021-03-02T13:16
светлана тихановская
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии требует выдать Минску экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.В августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах главы Белоруссии, по данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. Его основным соперником была Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов созданного по ее инициативе координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования.В международный розыск лидера белорусской оппозиции объявили не только в Минске, но и в Москве.
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светлана тихановская, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире

СК Белоруссии инициировал экстрадицию Тихановской

11:01 02.03.2021 (обновлено: 13:16 02.03.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии требует выдать Минску экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.
"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — сообщила пресс-служба ведомства.
В августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах главы Белоруссии, по данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. Его основным соперником была Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.
Против Тихановской и членов созданного по ее инициативе координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования.
В международный розыск лидера белорусской оппозиции объявили не только в Минске, но и в Москве.
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23 февраля, 22:20Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии "не стухли"
 
Светлана ТихановскаяСледственный комитет России (СК РФ)БелоруссияВ мире
 
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