https://ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599557284.html

СК Белоруссии инициировал экстрадицию Тихановской

СК Белоруссии инициировал экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии требует выдать Минску экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:01

2021-03-02T11:01

2021-03-02T13:16

светлана тихановская

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии требует выдать Минску экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую.В августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах главы Белоруссии, по данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. Его основным соперником была Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов созданного по ее инициативе координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования.В международный розыск лидера белорусской оппозиции объявили не только в Минске, но и в Москве.

https://ria.ru/20210223/protesty-1598693064.html

белоруссия

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светлана тихановская, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире