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https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html
Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье
Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье
Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:30
2021-03-02T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта "Школа утилизации: электроника", сообщил телеканал "360". Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что пункты для акции в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Коломне и других населенных пунктах будут работать с 3 по 31 марта. Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин добавил, что после утилизации техника уже не навредит природе. Электронику отправят на переработку, приборы превратятся во вторичное сырье. Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Фонда рационального природопользования.
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московская область (подмосковье)

Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье

16:30 02.03.2021
 
© Depositphotos / pn_photoУтилизация электронных отходов
Утилизация электронных отходов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / pn_photo
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта "Школа утилизации: электроника", сообщил телеканал "360".
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что пункты для акции в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Коломне и других населенных пунктах будут работать с 3 по 31 марта.

"Собранная в рамках программы электроника помогает экономить природные ресурсы. Она становится сырьем для новых изделий", — пояснила она.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин добавил, что после утилизации техника уже не навредит природе. Электронику отправят на переработку, приборы превратятся во вторичное сырье.
Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Фонда рационального природопользования.
 
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