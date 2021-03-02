https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html

Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье

Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:30

2021-03-02T16:30

2021-03-02T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта "Школа утилизации: электроника", сообщил телеканал "360". Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что пункты для акции в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Коломне и других населенных пунктах будут работать с 3 по 31 марта. Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин добавил, что после утилизации техника уже не навредит природе. Электронику отправят на переработку, приборы превратятся во вторичное сырье. Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Фонда рационального природопользования.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)