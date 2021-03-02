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Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье
Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье
Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:30
2021-03-02T16:30
2021-03-02T16:30
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта "Школа утилизации: электроника", сообщил телеканал "360". Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что пункты для акции в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Коломне и других населенных пунктах будут работать с 3 по 31 марта. Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин добавил, что после утилизации техника уже не навредит природе. Электронику отправят на переработку, приборы превратятся во вторичное сырье. Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Фонда рационального природопользования.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Жители Подмосковья смогут сдать ненужную электронику на 13 экологических акциях региона в марте. Мероприятия организуют в 12 городских округах в рамках проекта "Школа утилизации: электроника", сообщил телеканал "360"
.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что пункты для акции в Егорьевске, Воскресенске, Серебряных Прудах, Кашире, Коломне и других населенных пунктах будут работать с 3 по 31 марта.
"Собранная в рамках программы электроника помогает экономить природные ресурсы. Она становится сырьем для новых изделий", — пояснила она.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин добавил, что после утилизации техника уже не навредит природе. Электронику отправят на переработку, приборы превратятся во вторичное сырье.
Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте
Фонда рационального природопользования.