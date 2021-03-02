https://ria.ru/20210302/tatatrstan-1599554395.html

Complant из Китая может подключится к экологическим проектам в Татарстане

Complant из Китая может подключится к экологическим проектам в Татарстане

Китайская компания Complant может стать стратегическим партнером Татарстана. Именно ее планируется привлечь к очистке Волги. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:45

2021-03-02T10:45

2021-03-02T10:45

россия-китай: главное

рустам минниханов

китай

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания Complant может стать стратегическим партнером Татарстана. Именно ее планируется привлечь к очистке Волги.Власти республики выражают заинтересованность в сотрудничестве с Китаем по переработке отходов, по работе с иловыми осадками и очисткой сточных вод.Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с партнерами из Китая и заявил, что сотрудничать республика готова по всем обозначенным направлениям.Complant - крупная китайская корпорация, получившая мировое признание по таким сферам, как транспорт, энергетика, экология, металлургия, разные виды промышленности.Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков сообщил, что есть более трех десятков кандидатов, предложивших свои профессиональные услуги в части решения проблемы экологии.

https://ria.ru/20210301/kitay-1599454963.html

китай

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, китай, республика татарстан (татарстан)