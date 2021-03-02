https://ria.ru/20210302/ssha-1599634027.html

США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России

США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России

США ответят на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:25

2021-03-02T17:25

2021-03-02T17:25

сергей лавров

алексей навальный

джо байден

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bf9df9ac0c5c41525c258f03ef6c87a9.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА новости. США ответят на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации.Он напомнил, что новой американской администрацией был инициирован анализ "дестабилизирующих" действий России по четырем направлениям."Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня – первый шаг и последуют остальные", - сказал представитель админитрации.Ранее госдеп сообщал, что администрация Джо Байдена анализирует действия России по ряду проблемных, по оценкам Вашингтона, аспектов – в их числе назывались вмешательство в выборы, хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Навальным уже 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".

https://ria.ru/20210225/ekspert-1598877809.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599579767.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша