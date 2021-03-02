США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА новости. США ответят на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации.
Он напомнил, что новой американской администрацией был инициирован анализ "дестабилизирующих" действий России по четырем направлениям.
25 февраля, 10:41США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт
"Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня – первый шаг и последуют остальные", - сказал представитель админитрации.
Ранее госдеп сообщал, что администрация Джо Байдена анализирует действия России по ряду проблемных, по оценкам Вашингтона, аспектов – в их числе назывались вмешательство в выборы, хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.
Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Навальным уже 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".