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США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России
США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России
США ответят на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:25
2021-03-02T17:25
сергей лавров
алексей навальный
джо байден
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА новости. США ответят на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации.Он напомнил, что новой американской администрацией был инициирован анализ "дестабилизирующих" действий России по четырем направлениям."Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня – первый шаг и последуют остальные", - сказал представитель админитрации.Ранее госдеп сообщал, что администрация Джо Байдена анализирует действия России по ряду проблемных, по оценкам Вашингтона, аспектов – в их числе назывались вмешательство в выборы, хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Навальным уже 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".
https://ria.ru/20210225/ekspert-1598877809.html
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599579767.html
москва
вашингтон (город)
сша
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сергей лавров, алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша

США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России

17:25 02.03.2021
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА новости. США ответят на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам в ближайшие недели, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель администрации.
Он напомнил, что новой американской администрацией был инициирован анализ "дестабилизирующих" действий России по четырем направлениям.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 10:41
США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт
"Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня – первый шаг и последуют остальные", - сказал представитель админитрации.
Ранее госдеп сообщал, что администрация Джо Байдена анализирует действия России по ряду проблемных, по оценкам Вашингтона, аспектов – в их числе назывались вмешательство в выборы, хакерские атаки, информация о вознаграждении за жизни американских военных в Афганистане и ситуация с Алексеем Навальным.
Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Навальным уже 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 12:56
В Кремле заявили, что не будут ориентироваться на анонсы СМИ о санкциях
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйДжо БайденДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)США
 
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