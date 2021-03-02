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Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли
Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по развитию угольной отрасли, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщил... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:41
2021-03-02T12:50
александр новак
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по развитию угольной отрасли, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Именно этому будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Отрасль, понятно, жизненно важная для нашего ТЭКа в целом, для экономики страны в целом, для экономики целых регионов, имеет очень большой мультипликативный эффект. Здесь и вопросы мировой конъюнктуры, и вопросы создания рабочих мест, и вопросы рынка труда, и вопросы транспортной логистики, организации ритмичности и недискриминационности - и в отношении регионов, и в отношении отдельных компаний", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что также это и вопросы диверсификации экономики тех регионов, которые в основном специализируются на угле."Совещание чрезвычайно важное. Открытое будет вступительное слово Путина. Далее уже будет закрытая рабочая часть. Выступит вице-премьер Новак о текущей ситуации и долгосрочных перспективах развития угольной отрасли", - сообщил пресс-секретарь президента.По вопросам развития железнодорожных перевозок угля выступит глава РЖД Олег Белозеров, о долгосрочной модели развития угледобывающих регионов расскажет глава Минэкономразвития Максим Решетников, о вопросах развития угольной отрасли в регионах расскажет губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, продолжил Песков.По словам Пескова, в совещании также примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощники президента РФ Игорь Левитин, Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, главы Якутии, Бурятии, Приморского и Забайкальского краев, Кемеровской области, главы компаний, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин в статусе ответственного секретаря комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК.
https://ria.ru/20210302/opek-1599575522.html
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александр новак, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин проведет совещание по развитию угольной отрасли

12:41 02.03.2021 (обновлено: 12:50 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по развитию угольной отрасли, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Именно этому будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Отрасль, понятно, жизненно важная для нашего ТЭКа в целом, для экономики страны в целом, для экономики целых регионов, имеет очень большой мультипликативный эффект. Здесь и вопросы мировой конъюнктуры, и вопросы создания рабочих мест, и вопросы рынка труда, и вопросы транспортной логистики, организации ритмичности и недискриминационности - и в отношении регионов, и в отношении отдельных компаний", - сказал Песков журналистам.
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Он добавил, что также это и вопросы диверсификации экономики тех регионов, которые в основном специализируются на угле.
"Совещание чрезвычайно важное. Открытое будет вступительное слово Путина. Далее уже будет закрытая рабочая часть. Выступит вице-премьер Новак о текущей ситуации и долгосрочных перспективах развития угольной отрасли", - сообщил пресс-секретарь президента.
По вопросам развития железнодорожных перевозок угля выступит глава РЖД Олег Белозеров, о долгосрочной модели развития угледобывающих регионов расскажет глава Минэкономразвития Максим Решетников, о вопросах развития угольной отрасли в регионах расскажет губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, продолжил Песков.
"И конечно, вопросы экологии не следует забывать. Они тоже будут фигурировать на повестке дня", - добавил он.
По словам Пескова, в совещании также примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощники президента РФ Игорь Левитин, Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, главы Якутии, Бурятии, Приморского и Забайкальского краев, Кемеровской области, главы компаний, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин в статусе ответственного секретаря комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК.
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