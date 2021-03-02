https://ria.ru/20210302/sotsproekt-1599653581.html

Соцпроект по программе "Женщина-лидер" проведет Минздрав в 8 городах

Соцпроект по программе "Женщина-лидер" проведет Минздрав в 8 городах

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова вместе с командой, сформированной благодаря программе "Женщина-лидер",... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:07

2021-03-02T19:07

2021-03-02T19:07

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова вместе с командой, сформированной благодаря программе "Женщина-лидер", планирует посетить в этом году восемь городов и пригласить принять участие в образовательной программе уникальных мам, воспитывающих нескольких детей, малышей с особенностями развития или приемных мам."Наша цель была создать образовательную программу для особенных и уникальных мам, которые воспитывают несколько детей, детей с особенностями развития, являются приемными мамами. Мы хотели повысить их грамотность в вопросах здоровья, дополнить все это спортивными тренировками. В феврале мы собрали группу уникальных мам в Краснодаре, буквально вчера мы стартовали в Новосибирске, Москве и Казани. И в планах на этот год у нас еще восемь городов", - сказала Дроздова на конференции, посвященной началу обучения на втором потоке образовательной программы "Женщина-лидер".Как пояснила Дроздова, созданный в рамках образовательной программы "Женщина-лидер" социальный проект объединил усилия людей во многом далеких от системы здравоохранения.Программа "Женщина-лидер" реализуется Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума. Цель программы – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.

https://ria.ru/20210113/obuchenie-1592880872.html

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