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Соцпроект по программе "Женщина-лидер" проведет Минздрав в 8 городах
Соцпроект по программе "Женщина-лидер" проведет Минздрав в 8 городах
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова вместе с командой, сформированной благодаря программе "Женщина-лидер",... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:07
2021-03-02T19:07
2021-03-02T19:07
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова вместе с командой, сформированной благодаря программе "Женщина-лидер", планирует посетить в этом году восемь городов и пригласить принять участие в образовательной программе уникальных мам, воспитывающих нескольких детей, малышей с особенностями развития или приемных мам."Наша цель была создать образовательную программу для особенных и уникальных мам, которые воспитывают несколько детей, детей с особенностями развития, являются приемными мамами. Мы хотели повысить их грамотность в вопросах здоровья, дополнить все это спортивными тренировками. В феврале мы собрали группу уникальных мам в Краснодаре, буквально вчера мы стартовали в Новосибирске, Москве и Казани. И в планах на этот год у нас еще восемь городов", - сказала Дроздова на конференции, посвященной началу обучения на втором потоке образовательной программы "Женщина-лидер".Как пояснила Дроздова, созданный в рамках образовательной программы "Женщина-лидер" социальный проект объединил усилия людей во многом далеких от системы здравоохранения.Программа "Женщина-лидер" реализуется Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума. Цель программы – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.
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РИА Новости
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москва, новосибирск, краснодар, образование - общество, общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова вместе с командой, сформированной благодаря программе "Женщина-лидер", планирует посетить в этом году восемь городов и пригласить принять участие в образовательной программе уникальных мам, воспитывающих нескольких детей, малышей с особенностями развития или приемных мам.
"Наша цель была создать образовательную программу для особенных и уникальных мам, которые воспитывают несколько детей, детей с особенностями развития, являются приемными мамами. Мы хотели повысить их грамотность в вопросах здоровья, дополнить все это спортивными тренировками. В феврале мы собрали группу уникальных мам в Краснодаре
, буквально вчера мы стартовали в Новосибирске
, Москве
и Казани
. И в планах на этот год у нас еще восемь городов", - сказала Дроздова на конференции, посвященной началу обучения на втором потоке образовательной программы "Женщина-лидер".
Как пояснила Дроздова, созданный в рамках образовательной программы "Женщина-лидер" социальный проект объединил усилия людей во многом далеких от системы здравоохранения.
"В результате сформировать онлайн-сообщество мам, готовых следовать здоровому образу жизни, внедрять это в свою собственную семью и становиться самими инициаторами изменений", - сказала она.
Программа "Женщина-лидер" реализуется Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума. Цель программы – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.