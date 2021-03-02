https://ria.ru/20210302/slovakiya-1599597832.html

В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"

В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"

Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:29

2021-03-02T14:29

2021-03-02T14:29

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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astrazeneca

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ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику в понедельник, сообщается на сайте ведомства."Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины "Спутник V" в республике на период до конца августа 2021 года. Полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач", - говорится в сообщении.Желающие привиться "Спутником V" должны будут подписать соответствующий документ, что им известно о том, что данная вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, кабмин республики принял решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕМА, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан"."Получение "Спутника V" позволит на 40% ускорить процесс вакцинации в стране", - подчеркнул Матович.Вакцинация в Словакии началась в конце декабря 2020 года, к утру вторника первую прививку получили 315,5 тысячи человек, повторную – 142,5 тысячи, при этом использовались вакцины фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Ранее Матович сетовал на то, что они поступают с опозданием и в сокращенном количестве.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

словакия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , словакия, в мире