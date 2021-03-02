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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210302/slovakiya-1599597832.html
В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"
В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"
Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:29
2021-03-02T14:29
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
словакия
в мире
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ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику в понедельник, сообщается на сайте ведомства."Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины "Спутник V" в республике на период до конца августа 2021 года. Полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач", - говорится в сообщении.Желающие привиться "Спутником V" должны будут подписать соответствующий документ, что им известно о том, что данная вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, кабмин республики принял решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕМА, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан"."Получение "Спутника V" позволит на 40% ускорить процесс вакцинации в стране", - подчеркнул Матович.Вакцинация в Словакии началась в конце декабря 2020 года, к утру вторника первую прививку получили 315,5 тысячи человек, повторную – 142,5 тысячи, при этом использовались вакцины фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Ранее Матович сетовал на то, что они поступают с опозданием и в сокращенном количестве.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , словакия, в мире

В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"

14:29 02.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику в понедельник, сообщается на сайте ведомства.
"Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины "Спутник V" в республике на период до конца августа 2021 года. Полную ответственность за терапию незарегистрированным лекарством берет на себя практикующий врач", - говорится в сообщении.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Желающие привиться "Спутником V" должны будут подписать соответствующий документ, что им известно о том, что данная вакцина не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, кабмин республики принял решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕМА, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".
"Получение "Спутника V" позволит на 40% ускорить процесс вакцинации в стране", - подчеркнул Матович.
Вакцинация в Словакии началась в конце декабря 2020 года, к утру вторника первую прививку получили 315,5 тысячи человек, повторную – 142,5 тысячи, при этом использовались вакцины фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Ранее Матович сетовал на то, что они поступают с опозданием и в сокращенном количестве.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaСловакияВ мире
 
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