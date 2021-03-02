https://ria.ru/20210302/shtrafy-1599603760.html

Застройщиков в Подмосковье оштрафовали более чем на 22 миллиона рублей

Застройщиков в Подмосковье оштрафовали более чем на 22 миллиона рублей

Более 22 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области в феврале, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:58

2021-03-02T14:58

2021-03-02T14:58

новости подмосковья

главгосстройнадзор

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более 22 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области в феврале, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья."Главгосстройнадзором рассмотрено 209 дел об административных правонарушениях в части строительного надзора, по 157 из них вынесены постановления о наложении штрафных санкций на 22,5 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.В релизе отмечается что, в отношении семи строительных компаний вынесены постановления о прекращении производства по делам, 45 компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

https://ria.ru/20210225/vorobev-1599003384.html

московская область (подмосковье)

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2021

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главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)