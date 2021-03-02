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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210302/shtrafy-1599603760.html
Застройщиков в Подмосковье оштрафовали более чем на 22 миллиона рублей
Застройщиков в Подмосковье оштрафовали более чем на 22 миллиона рублей
Более 22 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области в феврале, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:58
2021-03-02T14:58
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более 22 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области в феврале, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья."Главгосстройнадзором рассмотрено 209 дел об административных правонарушениях в части строительного надзора, по 157 из них вынесены постановления о наложении штрафных санкций на 22,5 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.В релизе отмечается что, в отношении семи строительных компаний вынесены постановления о прекращении производства по делам, 45 компаниям назначено наказание в виде предупреждения.
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главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)

Застройщиков в Подмосковье оштрафовали более чем на 22 миллиона рублей

14:58 02.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более 22 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области в феврале, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.
"Главгосстройнадзором рассмотрено 209 дел об административных правонарушениях в части строительного надзора, по 157 из них вынесены постановления о наложении штрафных санкций на 22,5 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
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В релизе отмечается что, в отношении семи строительных компаний вынесены постановления о прекращении производства по делам, 45 компаниям назначено наказание в виде предупреждения.
 
Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
 
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