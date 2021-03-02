В Тунисе обнаружили британский штамм коронавируса
© РИА Новости / РИА НовостиТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
КАИР, 2 мар - РИА Новости. В Тунисе зарегистрированы случаи заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.
"В Тунисе обнаружен мутировавший штамм нового коронавируса, известный как лондонский SARS-CoV-2", - говорится в заявлении ведомства.
При этом тунисские медики пока не регистрировали случаев заражения южноафриканским или бразильским штаммами на территории страны, уточнил минздрав.
Согласно последним официальным данным, в Тунисе с начала эпидемии зафиксированы более 233 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Выздоровели более 198 тысяч человек, скончались 8022.
Комитет по вакцинации при минздраве Туниса информировал ранее, что страна планирует получить первую партию вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса в марте. Ожидается партия вакцин Pfizer в объеме 93 600 доз и около 150-200 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX, одновременно в Тунис должны поступить еще 100 тысяч доз препарата Pfizer, которые будут закуплены у производителя. Также Тунис ведет с Россией переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.
По данным комитета по вакцинации, впоследствии Тунис должен получить 2 миллиона доз вакцин через прямые закупки у производителей. Еще 4,3 миллиона доз предполагается получить в рамках механизма COVAX и 2,4 миллиона доз - в рамках инициативы Африканского союза по обеспечению вакцинации населения континента. В общей сложности страна планирует обеспечить 8,8 миллиона доз вакцин для вакцинации около 5 миллионов человек в течение 2021 года.