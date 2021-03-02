https://ria.ru/20210302/shtamm-1599657826.html

В Тунисе обнаружили британский штамм коронавируса

В Тунисе обнаружили британский штамм коронавируса

В Тунисе зарегистрированы случаи заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:47

2021-03-02T19:47

2021-03-02T19:47

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

коронавирусы

африканский союз

astrazeneca

тунис (страна)

в мире

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КАИР, 2 мар - РИА Новости. В Тунисе зарегистрированы случаи заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны."В Тунисе обнаружен мутировавший штамм нового коронавируса, известный как лондонский SARS-CoV-2", - говорится в заявлении ведомства.При этом тунисские медики пока не регистрировали случаев заражения южноафриканским или бразильским штаммами на территории страны, уточнил минздрав.Согласно последним официальным данным, в Тунисе с начала эпидемии зафиксированы более 233 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Выздоровели более 198 тысяч человек, скончались 8022.Комитет по вакцинации при минздраве Туниса информировал ранее, что страна планирует получить первую партию вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса в марте. Ожидается партия вакцин Pfizer в объеме 93 600 доз и около 150-200 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX, одновременно в Тунис должны поступить еще 100 тысяч доз препарата Pfizer, которые будут закуплены у производителя. Также Тунис ведет с Россией переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.По данным комитета по вакцинации, впоследствии Тунис должен получить 2 миллиона доз вакцин через прямые закупки у производителей. Еще 4,3 миллиона доз предполагается получить в рамках механизма COVAX и 2,4 миллиона доз - в рамках инициативы Африканского союза по обеспечению вакцинации населения континента. В общей сложности страна планирует обеспечить 8,8 миллиона доз вакцин для вакцинации около 5 миллионов человек в течение 2021 года.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599429034.html

тунис (страна)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, африканский союз, astrazeneca , тунис (страна), в мире