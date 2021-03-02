https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html

У новорожденного ребенка нашли новую мутацию коронавируса

У новорожденного ребенка нашли новую мутацию коронавируса

Шведские ученые впервые нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, мать которого была больна COVID-19, пишет The Conversation. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:09

2021-03-02T19:09

2021-03-02T20:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

швеция

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Шведские ученые впервые нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, мать которого была больна COVID-19, пишет The Conversation.Беременную женщину доставили в больницу Мальмё с сильными болями в животе. У ребенка была аномально низкая частота сердечных сокращений, что свидетельствовало о дефиците кислорода. Женщине провели кесарево сечение и взяли анализ на коронавирус. Он показал положительный результат и у матери, и у ребенка. Геномы вируса секвенировали, и выяснили, что ребенок заразился еще до рождения.Первые анализы показали идентичность вирусов у матери и ребенка, но через несколько дней врачи выявили изменения в популяции инфекции у новорожденного. У него оказался новый штамм, отличный от исходного.Она отметила, что мутации вирусов довольно часты, но подчеркнула, что новый штамм, названный A107G, образовался всего через пять дней после рождения ребенка. Зайгам предполагает, что изменение вируса могло быть вызвано контактом новорожденного с внешней средой после извлечения из утробы матери.Медик отметила, что вирус повредил у матери плаценту: она была воспалена, а белок коронавируса нашли на обеих сторонах.Мать легко перенесла вирус, ее выписали через четыре дня после родов, однако ребенку потребовалась неонатальная помощь, так как он родился преждевременно. Но у него выработались антитела, и заболевание прошло без серьезных симптомов. Причем выяснилось, что защиту обеспечила иммунная система ребенка, так как в грудном молоке женщины не было найдено антител.Коронавирусом в мире заражены более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html

швеция

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коронавирус covid-19, швеция, в мире