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Дистрибутор шин из Югры расширяет бизнес при поддержке МСП Банка и КМСП
Дистрибутор шин из Югры расширяет бизнес при поддержке МСП Банка и КМСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса дистрибутору автомобильных шин из Сургута, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:54
2021-03-02T15:54
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса дистрибутору автомобильных шин из Сургута, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл компании "Союзавтосфера" кредитную линию на 70 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, программа стимулирования кредитования является одним из важнейших инструментов корпорации для поддержки субъектов МСП, наряду с гарантийной, маркетинговой, консультационной, информационной и многими другими видами поддержки.Как ожидается, финансовая поддержка от МСП Банка позволит компании оперативно расширить продуктовую линейку, гарантировать своевременность поставок шинной продукции, а также повысить мощности сервисного центра. ООО "Союзавтосфера" предлагает шины и диски отечественного и зарубежного производства для грузовой, крупногабаритной, индустриальной, лесной и сельскохозяйственной техники. При необходимости специалисты сервисного центра устанавливают новые шины или диски, проводят гарантийное обслуживание. В компании также развивают службу технического аудита шинного хозяйства в автопарках грузовой и специальной техники.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Дистрибутор шин из Югры расширяет бизнес при поддержке МСП Банка и КМСП

15:54 02.03.2021
 
© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса дистрибутору автомобильных шин из Сургута, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании "Союзавтосфера" кредитную линию на 70 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, программа стимулирования кредитования является одним из важнейших инструментов корпорации для поддержки субъектов МСП, наряду с гарантийной, маркетинговой, консультационной, информационной и многими другими видами поддержки.
"Корпорация в проактивном формате развивает линейку продуктов, расширяя возможности бизнеса для получения финансовой поддержки, что характеризуется показателями деятельности института развития. Так, в первые месяцы 2021 года гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 20,2 миллиарда рублей. Более чем в 2,3 раза вырос и объём кредитов с поручительствами КМСП по реализуемой совместно с Банком России программе стимулирования кредитования МСП – с 2,4 до 5,7 миллиарда рублей", - сообщил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Как ожидается, финансовая поддержка от МСП Банка позволит компании оперативно расширить продуктовую линейку, гарантировать своевременность поставок шинной продукции, а также повысить мощности сервисного центра. ООО "Союзавтосфера" предлагает шины и диски отечественного и зарубежного производства для грузовой, крупногабаритной, индустриальной, лесной и сельскохозяйственной техники. При необходимости специалисты сервисного центра устанавливают новые шины или диски, проводят гарантийное обслуживание. В компании также развивают службу технического аудита шинного хозяйства в автопарках грузовой и специальной техники.
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