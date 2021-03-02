https://ria.ru/20210302/shiny-1599613394.html

Дистрибутор шин из Югры расширяет бизнес при поддержке МСП Банка и КМСП

Дистрибутор шин из Югры расширяет бизнес при поддержке МСП Банка и КМСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса дистрибутору автомобильных шин из Сургута, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:54

2021-03-02T15:54

2021-03-02T15:54

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для расширения бизнеса дистрибутору автомобильных шин из Сургута, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл компании "Союзавтосфера" кредитную линию на 70 миллионов рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, программа стимулирования кредитования является одним из важнейших инструментов корпорации для поддержки субъектов МСП, наряду с гарантийной, маркетинговой, консультационной, информационной и многими другими видами поддержки.Как ожидается, финансовая поддержка от МСП Банка позволит компании оперативно расширить продуктовую линейку, гарантировать своевременность поставок шинной продукции, а также повысить мощности сервисного центра. ООО "Союзавтосфера" предлагает шины и диски отечественного и зарубежного производства для грузовой, крупногабаритной, индустриальной, лесной и сельскохозяйственной техники. При необходимости специалисты сервисного центра устанавливают новые шины или диски, проводят гарантийное обслуживание. В компании также развивают службу технического аудита шинного хозяйства в автопарках грузовой и специальной техники.

https://ria.ru/20210301/biznes-1599437080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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