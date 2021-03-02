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ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для РЖД
ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для РЖД
ПСБ и ООО "Торговый дом СТМ" (входит в ГК "Синара") заключили договор факторингового финансирования на поставку локомотивов для РЖД с лимитом в размере 9... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:10
2021-03-02T13:10
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ПСБ и ООО "Торговый дом СТМ" (входит в ГК "Синара") заключили договор факторингового финансирования на поставку локомотивов для РЖД с лимитом в размере 9 миллиардов рублей, сообщает банк.По словам старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилла Болтромюка, группа ПСБ активно развивает сотрудничество с ключевыми компаниями транспортной отрасли, в частности, с ведущими производителями подвижного железнодорожного состава. "Мы уделяем особое внимание развитию факторинговых операций с поставщиками и подрядчиками крупных российских государственных компаний, оказывая им содействие в своевременной и полной реализации производственных инвестиционных программ. Одна из наших приоритетных бизнес-задач – занять лидирующие позиции среди факторинговых компаний на российском рынке, и мы продолжим наращивать объемы сделок в этом году", — сказал он.
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банк псб, ржд, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для РЖД

13:10 02.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ПСБ и ООО "Торговый дом СТМ" (входит в ГК "Синара") заключили договор факторингового финансирования на поставку локомотивов для РЖД с лимитом в размере 9 миллиардов рублей, сообщает банк.
"Первые сделки на сумму более 7 миллиардов рублей реализованы в рамках внутрироссийского факторинга без права регресса на поставку 31 локомотива для ОАО "Российские железные дороги". Оставшийся лимит компания планирует использовать на протяжении 2021 года", — говорится в сообщении.
По словам старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилла Болтромюка, группа ПСБ активно развивает сотрудничество с ключевыми компаниями транспортной отрасли, в частности, с ведущими производителями подвижного железнодорожного состава.
"Мы уделяем особое внимание развитию факторинговых операций с поставщиками и подрядчиками крупных российских государственных компаний, оказывая им содействие в своевременной и полной реализации производственных инвестиционных программ. Одна из наших приоритетных бизнес-задач – занять лидирующие позиции среди факторинговых компаний на российском рынке, и мы продолжим наращивать объемы сделок в этом году", — сказал он.
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