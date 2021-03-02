https://ria.ru/20210302/sdelka-1599582503.html

ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для РЖД

ПСБ организовал факторинговую сделку на поставку локомотивов для РЖД

ПСБ и ООО "Торговый дом СТМ" (входит в ГК "Синара") заключили договор факторингового финансирования на поставку локомотивов для РЖД с лимитом в размере 9... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:10

2021-03-02T13:10

2021-03-02T13:10

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ПСБ и ООО "Торговый дом СТМ" (входит в ГК "Синара") заключили договор факторингового финансирования на поставку локомотивов для РЖД с лимитом в размере 9 миллиардов рублей, сообщает банк.По словам старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилла Болтромюка, группа ПСБ активно развивает сотрудничество с ключевыми компаниями транспортной отрасли, в частности, с ведущими производителями подвижного железнодорожного состава. "Мы уделяем особое внимание развитию факторинговых операций с поставщиками и подрядчиками крупных российских государственных компаний, оказывая им содействие в своевременной и полной реализации производственных инвестиционных программ. Одна из наших приоритетных бизнес-задач – занять лидирующие позиции среди факторинговых компаний на российском рынке, и мы продолжим наращивать объемы сделок в этом году", — сказал он.

https://ria.ru/20210301/promsvyazbank-1599519628.html

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