https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599671848.html

Саркози готов обратиться в ЕСПЧ

Саркози готов обратиться в ЕСПЧ

Бывший президент Франции Николя Саркози, который был признан виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил обращения в Европейский суд по правам... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:56

2021-03-02T21:56

2021-03-02T22:52

европейский суд

франция

париж

николя саркози

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, который был признан виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Ранее в понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер."Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии", - заявил Саркози в интервью газете Figaro.Он рассказал, что почувствовал "глубокую шокирующую несправедливость" судебного разбирательства и получил поддержку от многих французских и иностранных наблюдателей, которые, по его словам, говорят, что "потрясены происходящим"."Я также сохранил свою решимость, чтобы закон и справедливость восторжествовали, как и должно происходить в правовом государстве. Когда эти правила нарушаются, как в данном случае, мое возмущение и решимость возрастают десятикратно", - добавил Саркози.Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключён между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключён между Саркози, его адвокатом и Эрзогом и Азибером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/1599634863.html

https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599675937.html

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европейский суд, франция, париж, николя саркози, в мире