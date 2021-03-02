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В Кремле заявили, что политика санкций против России не достигает цели
В Кремле заявили, что политика санкций против России не достигает цели
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели, будут ориентироваться на собственные РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:38
2021-03-02T12:49
алексей навальный
вашингтон (город)
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели, будут ориентироваться на собственные интересы РФ.Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники."Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику... Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает", - заявил Песков журналистам.Он также отметил, что вводящим санкции стоит задуматься, не становится ли хуже межгосударственные дела, и не являются ли они сами причиной для ухудшения междугосударственных дел, продолжая эту политику.
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алексей навальный, вашингтон (город), сша, россия, дмитрий песков, в мире

В Кремле заявили, что политика санкций против России не достигает цели

12:38 02.03.2021 (обновлено: 12:49 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели, будут ориентироваться на собственные интересы РФ.
Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
"Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику... Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает", - заявил Песков журналистам.
Он также отметил, что вводящим санкции стоит задуматься, не становится ли хуже межгосударственные дела, и не являются ли они сами причиной для ухудшения междугосударственных дел, продолжая эту политику.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 16:33
Косачев прокомментировал планы ЕС по новым санкциям против России
 
Алексей НавальныйВашингтон (город)СШАРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
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