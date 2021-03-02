https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599575407.html

В Кремле заявили, что политика санкций против России не достигает цели

В Кремле заявили, что политика санкций против России не достигает цели

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели, будут ориентироваться на собственные РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:38

2021-03-02T12:38

2021-03-02T12:49

алексей навальный

вашингтон (город)

сша

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели, будут ориентироваться на собственные интересы РФ.Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники."Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику... Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает", - заявил Песков журналистам.Он также отметил, что вводящим санкции стоит задуматься, не становится ли хуже межгосударственные дела, и не являются ли они сами причиной для ухудшения междугосударственных дел, продолжая эту политику.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599460629.html

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сша

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алексей навальный, вашингтон (город), сша, россия, дмитрий песков, в мире