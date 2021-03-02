https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599530997.html

Reuters: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному 2 марта

Reuters: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному 2 марта

США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта, сообщило Reuters. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T03:58

2021-03-02T03:58

2021-03-02T10:13

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта, сообщило Reuters.По данным источников агентства, Вашингтон будет действовать в рамках двух указов: один создали после событий в Крыму 2014 года, а второй издали для борьбы с распространением оружия массового поражения. Еще одним основанием для санкций может стать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года.Свои санкции ранее ввел Евросоюз. Главы МИД стран ЕС 22 февраля приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Сегодня Брюссель начал оформление санкций. Их введут в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.Накануне спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Каламар и Ирен Хан обвинили Россию в отравлении Навального в 2020 году. Основателя ФБК* летом прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — неизвестно, но ядов в крови и моче Навального российские медики не нашли.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных врачей, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Его нет до сих пор, Москву не ознакомили с материалами расследования.Навальный восстановился и вернулся в Россию. В феврале, через некоторое время после его прибытия, суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.

https://ria.ru/20210302/navalnaya-1599530405.html

https://ria.ru/20210302/gaz-1599527120.html

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россия, алексей навальный, сша, в мире