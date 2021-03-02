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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210302/samostroy-1599652419.html
Свыше 1,3 тысячи самостроев зарегистрировано в Подмосковье
Свыше 1,3 тысячи самостроев зарегистрировано в Подмосковье
Более 1,3 тысячи объектов самовольного строительства, по которым не приняты меры по приведению в соответствие или сносу, зарегистрированы на территории... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:00
2021-03-02T19:00
новости подмосковья
жилье
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более 1,3 тысячи объектов самовольного строительства, по которым не приняты меры по приведению в соответствие или сносу, зарегистрированы на территории Московской области, сообщил РИА Новости глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.При этом он отметил, что срок рассмотрения судами дел по объектам самовольного строительства ограничен исключительно процессуальными кодексами, и с учетом возможности обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях определить конкретный период невозможно.Глава ведомства подчеркнул, что основной проблемой при выявлении объектов самовольного строительства является наличие неразмежеванных участков. До 2001 года эта процедура была необязательной, поэтому порядка 40% земельных участков зарегистрированы без координат.
https://ria.ru/20210302/uchastki-1599620364.html
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жилье, главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)

Свыше 1,3 тысячи самостроев зарегистрировано в Подмосковье

19:00 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более 1,3 тысячи объектов самовольного строительства, по которым не приняты меры по приведению в соответствие или сносу, зарегистрированы на территории Московской области, сообщил РИА Новости глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.
"Дальнейшее решение по ликвидации указанных объектов согласно действующему законодательству находится в ведении органов местного самоуправления или судов", - сказал Гарибян.
При этом он отметил, что срок рассмотрения судами дел по объектам самовольного строительства ограничен исключительно процессуальными кодексами, и с учетом возможности обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях определить конкретный период невозможно.
Глава ведомства подчеркнул, что основной проблемой при выявлении объектов самовольного строительства является наличие неразмежеванных участков. До 2001 года эта процедура была необязательной, поэтому порядка 40% земельных участков зарегистрированы без координат.
"Установить застройщиков самовольных объектов, строящихся на таких участках, достаточно проблематично, и требует значительных временных затрат", - добавил Гарибян.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Новости ПодмосковьяЖильеГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
 
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