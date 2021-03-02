https://ria.ru/20210302/samostroy-1599652419.html
Свыше 1,3 тысячи самостроев зарегистрировано в Подмосковье
Свыше 1,3 тысячи самостроев зарегистрировано в Подмосковье
Более 1,3 тысячи объектов самовольного строительства, по которым не приняты меры по приведению в соответствие или сносу, зарегистрированы на территории... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:00
2021-03-02T19:00
2021-03-02T19:00
новости подмосковья
жилье
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584533880_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_ad18869da3601fb1e496171e143ad94e.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более 1,3 тысячи объектов самовольного строительства, по которым не приняты меры по приведению в соответствие или сносу, зарегистрированы на территории Московской области, сообщил РИА Новости глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.При этом он отметил, что срок рассмотрения судами дел по объектам самовольного строительства ограничен исключительно процессуальными кодексами, и с учетом возможности обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях определить конкретный период невозможно.Глава ведомства подчеркнул, что основной проблемой при выявлении объектов самовольного строительства является наличие неразмежеванных участков. До 2001 года эта процедура была необязательной, поэтому порядка 40% земельных участков зарегистрированы без координат.
https://ria.ru/20210302/uchastki-1599620364.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584533880_0:0:2654:1991_1920x0_80_0_0_38461dd661d382586af6a8340d4eee77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)