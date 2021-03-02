В Кремле прокомментировали дело Сафронова
12:41 02.03.2021 (обновлено: 12:44 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Определить виновность советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, может только суд, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Речь идет о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента не хватило бы на все времени. Это невозможно. И, собственно, это и не требуется, федеральная служба безопасности, вы знаете, что занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания. И степень виновности, и виновность Сафронова так же может определить только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту о ходе дела Сафронова и согласовывает ли ФСБ свои действия с президентом.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.