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В Кремле прокомментировали дело Сафронова
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
Определить виновность советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, может только суд, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:41
2021-03-02T12:44
россия
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Определить виновность советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, может только суд, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Лефортовский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене."Речь идет о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента не хватило бы на все времени. Это невозможно. И, собственно, это и не требуется, федеральная служба безопасности, вы знаете, что занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания. И степень виновности, и виновность Сафронова так же может определить только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту о ходе дела Сафронова и согласовывает ли ФСБ свои действия с президентом.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20210215/safronov-1597466783.html
https://ria.ru/20210219/safronov-1598238484.html
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россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, дмитрий песков, происшествия

В Кремле прокомментировали дело Сафронова

12:41 02.03.2021 (обновлено: 12:44 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Определить виновность советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, может только суд, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лефортовский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене.
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"Речь идет о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента не хватило бы на все времени. Это невозможно. И, собственно, это и не требуется, федеральная служба безопасности, вы знаете, что занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания. И степень виновности, и виновность Сафронова так же может определить только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту о ходе дела Сафронова и согласовывает ли ФСБ свои действия с президентом.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
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ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
 
РоссияНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАИван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосДмитрий ПесковПроисшествия
 
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