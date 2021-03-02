https://ria.ru/20210302/safronov-1599575997.html

В Кремле прокомментировали дело Сафронова

В Кремле прокомментировали дело Сафронова

Определить виновность советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, может только суд, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:41

2021-03-02T12:41

2021-03-02T12:44

россия

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

сша

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_a499db4e613200591aa62e697db8ab01.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Определить виновность советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, может только суд, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Лефортовский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене."Речь идет о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента не хватило бы на все времени. Это невозможно. И, собственно, это и не требуется, федеральная служба безопасности, вы знаете, что занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания. И степень виновности, и виновность Сафронова так же может определить только суд", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли президенту о ходе дела Сафронова и согласовывает ли ФСБ свои действия с президентом.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20210215/safronov-1597466783.html

https://ria.ru/20210219/safronov-1598238484.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, дмитрий песков, происшествия