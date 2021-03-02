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В Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичную рыбу
В Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичную рыбу
Специалисты нашли токсичную рыбу в Ишменевском озере в Тюменской области, недалеко от которого ранее выявили случаи гаффской болезни, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:16
2021-03-02T12:16
здоровье - общество
тобольск
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты нашли токсичную рыбу в Ишменевском озере в Тюменской области, недалеко от которого ранее выявили случаи гаффской болезни, сообщает во вторник администрация Тобольского района.Ранее в департаменте здравоохранения региона сообщали, что в приемное отделение Областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Позже диагноз у них подтвердился, заболевших перевели в больницу Тюмени. Один из них позже скончался."Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нем водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен", - отмечается в сообщении.В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни (алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии)."Озеро Ишменевское Тобольского района считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии", - говорится в заключении.Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации 10 человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
https://ria.ru/20210224/bolezn-1598726605.html
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РИА Новости
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5
4.7
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здоровье - общество, тобольск, тюменская область, тюмень, происшествия

В Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичную рыбу

12:16 02.03.2021
 
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Государственный инспектор охраны парка освобождает из браконьерской сети судака - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты нашли токсичную рыбу в Ишменевском озере в Тюменской области, недалеко от которого ранее выявили случаи гаффской болезни, сообщает во вторник администрация Тобольского района.
Ранее в департаменте здравоохранения региона сообщали, что в приемное отделение Областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Позже диагноз у них подтвердился, заболевших перевели в больницу Тюмени. Один из них позже скончался.
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Житель Тюменской области умер от гаффской болезни
"Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нем водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен", - отмечается в сообщении.
В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни (алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии).
"Озеро Ишменевское Тобольского района считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии", - говорится в заключении.
Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации 10 человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.
Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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