https://ria.ru/20210302/ryba-1599571250.html

В Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичную рыбу

В Ишменевском озере в Тюменской области нашли токсичную рыбу

Специалисты нашли токсичную рыбу в Ишменевском озере в Тюменской области, недалеко от которого ранее выявили случаи гаффской болезни, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:16

2021-03-02T12:16

2021-03-02T12:16

здоровье - общество

тобольск

тюменская область

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты нашли токсичную рыбу в Ишменевском озере в Тюменской области, недалеко от которого ранее выявили случаи гаффской болезни, сообщает во вторник администрация Тобольского района.Ранее в департаменте здравоохранения региона сообщали, что в приемное отделение Областной больницы №3 города Тобольска доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Позже диагноз у них подтвердился, заболевших перевели в больницу Тюмени. Один из них позже скончался."Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нем водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен", - отмечается в сообщении.В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни (алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии)."Озеро Ишменевское Тобольского района считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии", - говорится в заключении.Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации 10 человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.

https://ria.ru/20210224/bolezn-1598726605.html

https://ria.ru/20191128/1561712071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, тобольск, тюменская область, тюмень, происшествия