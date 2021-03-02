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Путин призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов
Путин призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов
Необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов РФ даже с учетом возможного снижения спроса в мире, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:41
2021-03-02T14:41
2021-03-02T15:02
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов РФ даже с учетом возможного снижения спроса в мире, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли.Он отметил, что относительно долгосрочных перспектив мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия есть разные прогнозы. Некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива."В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры", - сказал Путин.Президент отметил, что важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов."И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной, комфортной среды для жизни", - добавил глава государства.
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов РФ даже с учетом возможного снижения спроса в мире, заявил президент России Владимир Путин
на совещании по развитию угольной отрасли.
Он отметил, что относительно долгосрочных перспектив мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия есть разные прогнозы. Некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива.
"В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры", - сказал Путин.
Президент отметил, что важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов.
"И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной, комфортной среды для жизни", - добавил глава государства.