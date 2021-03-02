https://ria.ru/20210302/regiony-1599600272.html

Путин призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов

Путин призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов

Необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов РФ даже с учетом возможного снижения спроса в мире, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:41

2021-03-02T14:41

2021-03-02T15:02

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Необходимо гарантировать уверенное развитие угольных регионов РФ даже с учетом возможного снижения спроса в мире, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли.Он отметил, что относительно долгосрочных перспектив мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия есть разные прогнозы. Некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива."В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры", - сказал Путин.Президент отметил, что важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов."И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной, комфортной среды для жизни", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика