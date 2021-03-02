https://ria.ru/20210302/razvitie-1599599360.html

Путин призвал выстраивать долгосрочные планы по развитию угольной отрасли

Путин призвал выстраивать долгосрочные планы по развитию угольной отрасли

В развитии угольной отрасли надо выстраивать планы как на 3-4 года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:39

2021-03-02T14:39

2021-03-02T14:48

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В развитии угольной отрасли надо выстраивать планы как на 3-4 года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции."Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности - одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны", - сказал Путин, открывая совещание.Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет."Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие 3-4 года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка", - добавил Путин.

https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика