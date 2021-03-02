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https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599645602.html
Защита оценила сроки расследования дела Сафронова
Защита оценила сроки расследования дела Сафронова
Расследование дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова может быть закончено летом этого года, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:24
2021-03-02T18:28
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
африка
сша
происшествия
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Расследование дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова может быть закончено летом этого года, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов."Как нам сказал следователь Чабан, расследование может быть завершено в июне-июле этого года", - сказал собеседник агентства.Лефортовский суд Москвы во вторник продлил арест Сафронову до 7 мая.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".В целом, Путин посоветовал дождаться окончания следствия, прежде чем делать выводы.
https://ria.ru/20210302/svidetel-1599640807.html
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иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), африка, сша, происшествия

Защита оценила сроки расследования дела Сафронова

18:24 02.03.2021 (обновлено: 18:28 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Расследование дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова может быть закончено летом этого года, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"Как нам сказал следователь Чабан, расследование может быть завершено в июне-июле этого года", - сказал собеседник агентства.
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил арест Сафронову до 7 мая.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 18:00
Адвокат рассказал о новом секретном свидетеле в деле Сафронова
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
Журналист Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 01:18
Сафронов рассказал о контактах с его предполагаемым вербовщиком
По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
В целом, Путин посоветовал дождаться окончания следствия, прежде чем делать выводы.
 
Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АфрикаСШАПроисшествия
 
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