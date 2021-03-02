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Тверская область
https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599548152.html
Руденя взял под контроль расследование причин пожара в Торопецком ПНИ
Руденя взял под контроль расследование причин пожара в Торопецком ПНИ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование причин пожара и гибели пациентов в Торопецком психоневрологическом интернате... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:13
2021-03-02T10:13
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование причин пожара и гибели пациентов в Торопецком психоневрологическом интернате (ПНИ), сообщает пресс-служба областного правительства.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека, из них двое скончались. Двоим медпомощь была оказана амбулаторно.Следствие начало проверку по факту пожара. Сейчас проживающие корпуса интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе, где произошло возгорание, они будут размещены в Нелидовском психоневрологическом интернате.Глава региона поручил особое внимание уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении.
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игорь руденя

Руденя взял под контроль расследование причин пожара в Торопецком ПНИ

10:13 02.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование причин пожара и гибели пациентов в Торопецком психоневрологическом интернате (ПНИ), сообщает пресс-служба областного правительства.
Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека, из них двое скончались. Двоим медпомощь была оказана амбулаторно.
Следствие начало проверку по факту пожара.
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Сейчас проживающие корпуса интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе, где произошло возгорание, они будут размещены в Нелидовском психоневрологическом интернате.
Глава региона поручил особое внимание уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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