https://ria.ru/20210302/preduprezhdenie-1599661883.html
Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Москвичам стоит соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах из-за непогоды во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:18
2021-03-02T20:18
2021-03-02T20:18
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичам стоит соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах из-за непогоды во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта во вторник."По данным синоптиков, в Москве сегодня с 21.00 до 9.00 3 марта ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и гололедица. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210302/veter-1599661586.html
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