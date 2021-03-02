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Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Москвичам стоит соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах из-за непогоды во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:18
2021-03-02T20:18
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичам стоит соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах из-за непогоды во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта во вторник."По данным синоптиков, в Москве сегодня с 21.00 до 9.00 3 марта ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и гололедица. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями", - говорится в сообщении.
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москва, общество

Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

20:18 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичам стоит соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах из-за непогоды во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта во вторник.
"По данным синоптиков, в Москве сегодня с 21.00 до 9.00 3 марта ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и гололедица. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями", - говорится в сообщении.
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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