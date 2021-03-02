https://ria.ru/20210302/pozhar-1599611112.html

Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка

Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка

Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:39

2021-03-02T15:39

2021-03-02T16:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края.Пожар произошел вечером в квартире на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме на улице Нейбута. По данным МЧС, огонь частично охватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. Пожарные спасли 14 человек, из них четырех детей. Двух из них, четырех и девяти лет, в тяжелом состоянии передали врачам."Когда на городской станции скорой помощи стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети, которые были дома без взрослых, находились без сознания в состоянии клинической смерти... На место для усиления прибыли еще две бригады скорой. Однако спасти детей спасти не удалось", - сказал представитель правительства.По его словам, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, ожогов на телах нет.Краевая прокуратура сообщает, что по факту пожара организована проверка. "На место происшествия выехал прокурор района… Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара", - отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html

владивосток

приморский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия