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Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка
Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка
Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:39
2021-03-02T16:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края.Пожар произошел вечером в квартире на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме на улице Нейбута. По данным МЧС, огонь частично охватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. Пожарные спасли 14 человек, из них четырех детей. Двух из них, четырех и девяти лет, в тяжелом состоянии передали врачам."Когда на городской станции скорой помощи стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети, которые были дома без взрослых, находились без сознания в состоянии клинической смерти... На место для усиления прибыли еще две бригады скорой. Однако спасти детей спасти не удалось", - сказал представитель правительства.По его словам, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, ожогов на телах нет.Краевая прокуратура сообщает, что по факту пожара организована проверка. "На место происшествия выехал прокурор района… Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка

15:39 02.03.2021 (обновлено: 16:56 02.03.2021)
 
© Фото : страница Администрации Владивостока во ВКонтактеЖилой дом на улице Нейбута во Владивостоке, где произошел пожар
Жилой дом на улице Нейбута во Владивостоке, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : страница Администрации Владивостока во ВКонтакте
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края.
Пожар произошел вечером в квартире на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме на улице Нейбута. По данным МЧС, огонь частично охватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. Пожарные спасли 14 человек, из них четырех детей. Двух из них, четырех и девяти лет, в тяжелом состоянии передали врачам.
"Когда на городской станции скорой помощи стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети, которые были дома без взрослых, находились без сознания в состоянии клинической смерти... На место для усиления прибыли еще две бригады скорой. Однако спасти детей спасти не удалось", - сказал представитель правительства.
По его словам, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, ожогов на телах нет.
Краевая прокуратура сообщает, что по факту пожара организована проверка. "На место происшествия выехал прокурор района… Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара", - отмечают в ведомстве.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 10:51
При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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