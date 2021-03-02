https://ria.ru/20210302/pozhar-1599611112.html
Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка
Во Владивостоке при пожаре погибли два ребенка
Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:39
2021-03-02T15:39
2021-03-02T16:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599626983_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3cd0f4f5b9d533e901a74d05d2c3b2d4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края.Пожар произошел вечером в квартире на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме на улице Нейбута. По данным МЧС, огонь частично охватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. Пожарные спасли 14 человек, из них четырех детей. Двух из них, четырех и девяти лет, в тяжелом состоянии передали врачам."Когда на городской станции скорой помощи стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети, которые были дома без взрослых, находились без сознания в состоянии клинической смерти... На место для усиления прибыли еще две бригады скорой. Однако спасти детей спасти не удалось", - сказал представитель правительства.По его словам, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, ожогов на телах нет.Краевая прокуратура сообщает, что по факту пожара организована проверка. "На место происшествия выехал прокурор района… Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599626983_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_224e6c568ae1278e23796b3ef344b96b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости.
Два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара во Владивостоке
, сообщил журналистам представитель правительства Приморского края
.
Пожар произошел вечером в квартире на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме на улице Нейбута. По данным МЧС
, огонь частично охватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. Пожарные спасли 14 человек, из них четырех детей. Двух из них, четырех и девяти лет, в тяжелом состоянии передали врачам.
"Когда на городской станции скорой помощи стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети, которые были дома без взрослых, находились без сознания в состоянии клинической смерти... На место для усиления прибыли еще две бригады скорой. Однако спасти детей спасти не удалось", - сказал представитель правительства.
По его словам, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, ожогов на телах нет.
Краевая прокуратура сообщает, что по факту пожара организована проверка. "На место происшествия выехал прокурор района… Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара", - отмечают в ведомстве.