https://ria.ru/20210302/pozhar-1599549935.html
Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате
Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:24
2021-03-02T10:24
2021-03-02T10:40
игорь руденя
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5c875b7f4e4d6738c49c4cfafe626c77.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины, сообщает правительство региона.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен."Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара и гибели пациентки в Торопецком психоневрологическом интернате. Особое внимание глава региона поручил уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении. На время ликвидации последствий возгорания их перевезут в Нелидовский психоневрологический интернат", - говорится в сообщении.Как информирует облправительство, сейчас пациенты, проживавшие в корпусе интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях интерната. На время ремонта здания, где произошло возгорание, пациентов разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.
https://ria.ru/20210302/pozhar-1599541431.html
https://ria.ru/20210302/pozhar-1599545900.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_c893a4b72066d9fe1e07a059eafaf3c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины, сообщает правительство региона.
Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен.
"Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара и гибели пациентки в Торопецком психоневрологическом интернате. Особое внимание глава региона поручил уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении. На время ликвидации последствий возгорания их перевезут в Нелидовский психоневрологический интернат", - говорится в сообщении.
Как информирует облправительство, сейчас пациенты, проживавшие в корпусе интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях интерната. На время ремонта здания, где произошло возгорание, пациентов разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.