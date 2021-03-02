https://ria.ru/20210302/pozhar-1599549935.html

Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате

Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:24

2021-03-02T10:24

2021-03-02T10:40

игорь руденя

тверская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины, сообщает правительство региона.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен."Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара и гибели пациентки в Торопецком психоневрологическом интернате. Особое внимание глава региона поручил уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении. На время ликвидации последствий возгорания их перевезут в Нелидовский психоневрологический интернат", - говорится в сообщении.Как информирует облправительство, сейчас пациенты, проживавшие в корпусе интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях интерната. На время ремонта здания, где произошло возгорание, пациентов разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.

https://ria.ru/20210302/pozhar-1599541431.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, происшествия