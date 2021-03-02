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Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате
Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:24
2021-03-02T10:40
игорь руденя
тверская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины, сообщает правительство региона.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен."Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара и гибели пациентки в Торопецком психоневрологическом интернате. Особое внимание глава региона поручил уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении. На время ликвидации последствий возгорания их перевезут в Нелидовский психоневрологический интернат", - говорится в сообщении.Как информирует облправительство, сейчас пациенты, проживавшие в корпусе интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях интерната. На время ремонта здания, где произошло возгорание, пациентов разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.
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игорь руденя, тверская область, происшествия

Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате

10:24 02.03.2021 (обновлено: 10:40 02.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль ситуацию с пожаром в психоневрологическом интернате Торопецкого района, где погибли две женщины, сообщает правительство региона.
Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
09:26
СК начал проверку после пожара в интернате под Тверью, где умерла женщина
"Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара и гибели пациентки в Торопецком психоневрологическом интернате. Особое внимание глава региона поручил уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении. На время ликвидации последствий возгорания их перевезут в Нелидовский психоневрологический интернат", - говорится в сообщении.
Как информирует облправительство, сейчас пациенты, проживавшие в корпусе интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях интерната. На время ремонта здания, где произошло возгорание, пациентов разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
10:02
Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух
 
Игорь РуденяТверская областьПроисшествия
 
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