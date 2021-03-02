https://ria.ru/20210302/pozhar-1599545900.html

Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:02

2021-03-02T10:02

2021-03-02T10:13

тверь

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате пожара выросло до двух человек, сообщает правительство региона.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека."Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении облправительства.Двум пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Как отмечают власти области, в госпитализации не нуждаются.

https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599548152.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, происшествия