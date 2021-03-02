Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/pozhar-1599545900.html
Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух
Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух
Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:02
2021-03-02T10:13
тверь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_d19c3c3da04da35d28836b365fe7f841.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате пожара выросло до двух человек, сообщает правительство региона.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека."Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении облправительства.Двум пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Как отмечают власти области, в госпитализации не нуждаются.
https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599548152.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9f815bf8f7a37ad96fc885fd9c40f439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверь, происшествия

Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух

10:02 02.03.2021 (обновлено: 10:13 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате пожара выросло до двух человек, сообщает правительство региона.
Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека.
"Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении облправительства.
Двум пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Как отмечают власти области, в госпитализации не нуждаются.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
10:13Тверская область
Руденя взял под контроль расследование причин пожара в Торопецком ПНИ
 
ТверьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
Лента новостейМолния