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Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух
Число погибших при пожаре в интернате под Тверью выросло до двух
Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:02
2021-03-02T10:02
2021-03-02T10:13
тверь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате пожара выросло до двух человек, сообщает правительство региона.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека."Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении облправительства.Двум пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Как отмечают власти области, в госпитализации не нуждаются.
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тверь, происшествия
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости.
Госпитализированная с ожогами пациентка психоневрологического интерната в Тверской области
скончалась в больнице, таким образом число погибших в результате пожара выросло до двух человек, сообщает правительство региона.
Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. Всего были эвакуированы 54 человека. В 00.35 мск вторника пожар был потушен. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека.
"Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении облправительства.
Двум пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Как отмечают власти области, в госпитализации не нуждаются.