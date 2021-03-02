https://ria.ru/20210302/pozhar-1599541431.html

СК начал проверку после пожара в интернате под Тверью, где умерла женщина

СК начал проверку после пожара в интернате под Тверью, где умерла женщина

Следствие начало проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого погибла одна пациентка и еще одна была... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:26

2021-03-02T09:26

2021-03-02T09:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого погибла одна пациентка и еще одна была госпитализирована, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека, из них один скончался. Еще одного пострадавшего госпитализировали, двоим медпомощь была оказана амбулаторно."По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время на месте происшествия работает следователь Следственного комитета, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении следствия.По его данным, пожар произошел в двухэтажном здании ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат". Пациентка 1938 года рождения скончалась в машине по пути в больницу. Еще одна женщина с ожогами госпитализирована.Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в психоневрологическом интернате в Тверской области."Организована проверка по факту возгорания комнаты №6 корпуса №2 ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат", расположенного в деревне Дергино Торопецкого района, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности и деятельности контролирующего органа, осуществлявшего проверку пожарной безопасности учреждения в 2020 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210302/pozhar-1599534057.html

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия