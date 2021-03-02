https://ria.ru/20210302/pozhar-1599541431.html
СК начал проверку после пожара в интернате под Тверью, где умерла женщина
СК начал проверку после пожара в интернате под Тверью, где умерла женщина
Следствие начало проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого погибла одна пациентка и еще одна была... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:26
2021-03-02T09:26
2021-03-02T09:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого погибла одна пациентка и еще одна была госпитализирована, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека, из них один скончался. Еще одного пострадавшего госпитализировали, двоим медпомощь была оказана амбулаторно."По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время на месте происшествия работает следователь Следственного комитета, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении следствия.По его данным, пожар произошел в двухэтажном здании ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат". Пациентка 1938 года рождения скончалась в машине по пути в больницу. Еще одна женщина с ожогами госпитализирована.Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в психоневрологическом интернате в Тверской области."Организована проверка по факту возгорания комнаты №6 корпуса №2 ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат", расположенного в деревне Дергино Торопецкого района, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности и деятельности контролирующего органа, осуществлявшего проверку пожарной безопасности учреждения в 2020 году", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210302/pozhar-1599534057.html
https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости.
Следствие начало проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области
, в результате которого погибла одна пациентка и еще одна была госпитализирована, сообщает следственное управление СК
РФ по региону.
Информация о пожаре поступила 1 марта в 23.48 мск. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека, из них один скончался. Еще одного пострадавшего госпитализировали, двоим медпомощь была оказана амбулаторно.
"По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время на месте происшествия работает следователь Следственного комитета, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении следствия.
По его данным, пожар произошел в двухэтажном здании ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат". Пациентка 1938 года рождения скончалась в машине по пути в больницу. Еще одна женщина с ожогами госпитализирована.
"С целью выяснения причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей", - информирует следствие.
Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности в психоневрологическом интернате в Тверской области.
"Организована проверка по факту возгорания комнаты №6 корпуса №2 ГБУ "Торопецкий психоневрологический интернат", расположенного в деревне Дергино Торопецкого района, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности и деятельности контролирующего органа, осуществлявшего проверку пожарной безопасности учреждения в 2020 году", - говорится в сообщении.