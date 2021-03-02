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При пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью погиб один человек
При пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью погиб один человек
При пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области умер один человек, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:15
2021-03-02T07:15
2021-03-02T09:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области умер один человек, сообщили в экстренных службах региона."Пострадали четыре человека, из них один человек погиб (скончался в лечебном учреждении)", — говорится в релизе.Это случилось в деревне Дергино Торопецкого района. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23:48 — огонь охватил комнату на первом этаже интерната.В течение часа пожар ликвидировали, в тушении участвовали 37 человек и 12 машин. Из здания эвакуировали 54 человека.
https://ria.ru/20210301/pozhar-1599397130.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия