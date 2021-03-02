https://ria.ru/20210302/pozhar-1599534057.html

При пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью погиб один человек

При пожаре в психоневрологическом интернате под Тверью погиб один человек

При пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области умер один человек, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T07:15

2021-03-02T07:15

2021-03-02T09:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области умер один человек, сообщили в экстренных службах региона."Пострадали четыре человека, из них один человек погиб (скончался в лечебном учреждении)", — говорится в релизе.Это случилось в деревне Дергино Торопецкого района. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23:48 — огонь охватил комнату на первом этаже интерната.В течение часа пожар ликвидировали, в тушении участвовали 37 человек и 12 машин. Из здания эвакуировали 54 человека.

https://ria.ru/20210301/pozhar-1599397130.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия