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В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области, четыре человека пострадали, один из них позднее умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T05:51
2021-03-02T07:19
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области, четыре человека пострадали, один из них позднее умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Информация о пожаре поступила в 23.48 1 марта. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района.Из горящего здания эвакуировали 54 человека, еще пятерых спасли пожарные. Пострадавших доставили в Торопецкую ЦРБ, где один из них скончался, сообщили РИА Новости в экстренных службах Тверской области. Один из трех оставшихся пострадавших госпитализирован, двоим оказали медпомощь амбулаторно.Пожар удалось ликвидировать в 00.35. В тушении задействовали 37 человек и 12 единиц техники.О причинах возгорания пока ничего не сообщается.
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тверская область, происшествия

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате

05:51 02.03.2021 (обновлено: 07:19 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области, четыре человека пострадали, один из них позднее умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Информация о пожаре поступила в 23.48 1 марта. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района.
Из горящего здания эвакуировали 54 человека, еще пятерых спасли пожарные. Пострадавших доставили в Торопецкую ЦРБ, где один из них скончался, сообщили РИА Новости в экстренных службах Тверской области. Один из трех оставшихся пострадавших госпитализирован, двоим оказали медпомощь амбулаторно.
Пожар удалось ликвидировать в 00.35. В тушении задействовали 37 человек и 12 единиц техники.
О причинах возгорания пока ничего не сообщается.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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