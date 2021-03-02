https://ria.ru/20210302/pozhar-1599532475.html

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате

Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области, четыре человека пострадали, один из них позднее умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T05:51

2021-03-02T05:51

2021-03-02T07:19

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области, четыре человека пострадали, один из них позднее умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Информация о пожаре поступила в 23.48 1 марта. Горела комната на площади 15 квадратных метров на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района.Из горящего здания эвакуировали 54 человека, еще пятерых спасли пожарные. Пострадавших доставили в Торопецкую ЦРБ, где один из них скончался, сообщили РИА Новости в экстренных службах Тверской области. Один из трех оставшихся пострадавших госпитализирован, двоим оказали медпомощь амбулаторно.Пожар удалось ликвидировать в 00.35. В тушении задействовали 37 человек и 12 единиц техники.О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20210301/pozhar-1599397130.html

тверская область

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2021

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тверская область, происшествия