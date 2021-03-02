https://ria.ru/20210302/potok-1599601860.html

Эксперт оценил слова главы "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"

Эксперт оценил слова главы "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"

Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы правления... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:49

2021-03-02T14:49

2021-03-02T17:22

игорь юшков

северный поток — 2

балтийское море

газпром

латвия

украина

экономика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о "готовности" Украины к запуску трубопровода "Северный поток — 2".Он отметил, что такие высказывания предназначены для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев. При этом, по мнению Юшкова, в отношении "Северного потока — 2" Киев сталкивается с двумя важными проблемами. Первая сложность заключается в потере доходов, которая тем не менее не произойдет непосредственно с запуском проекта. Это связано с тем, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину."Поэтому запуск "Северного потока — 2" еще четыре года не приведет к уменьшению доходов", — пояснил Юшков.Вторая проблема, по словам эксперта, связана с "виртуальным реверсом". Он пояснил, что Украина получает газ из России, но при этом по документам проходит взаимозачет, будто страна покупает газ у европейских трейдеров, а те — у "Газпрома". С остановкой транзита такая схема будет невозможна, а физически качать газ из Европы на Украину более затратно.Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.Против проекта активно выступают Штаты, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599516386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sevpotok-1599511861.html

балтийское море

латвия

украина

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игорь юшков, северный поток — 2, балтийское море, газпром, латвия, украина, экономика