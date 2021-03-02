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Эксперт оценил слова главы "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"
Эксперт оценил слова главы "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"
Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы правления... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:49
2021-03-02T17:22
игорь юшков
северный поток — 2
балтийское море
газпром
латвия
украина
экономика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о "готовности" Украины к запуску трубопровода "Северный поток — 2".Он отметил, что такие высказывания предназначены для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев. При этом, по мнению Юшкова, в отношении "Северного потока — 2" Киев сталкивается с двумя важными проблемами. Первая сложность заключается в потере доходов, которая тем не менее не произойдет непосредственно с запуском проекта. Это связано с тем, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину."Поэтому запуск "Северного потока — 2" еще четыре года не приведет к уменьшению доходов", — пояснил Юшков.Вторая проблема, по словам эксперта, связана с "виртуальным реверсом". Он пояснил, что Украина получает газ из России, но при этом по документам проходит взаимозачет, будто страна покупает газ у европейских трейдеров, а те — у "Газпрома". С остановкой транзита такая схема будет невозможна, а физически качать газ из Европы на Украину более затратно.Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.Против проекта активно выступают Штаты, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599516386.html
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игорь юшков, северный поток — 2, балтийское море, газпром, латвия, украина, экономика

Эксперт оценил слова главы "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"

14:49 02.03.2021 (обновлено: 17:22 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о "готовности" Украины к запуску трубопровода "Северный поток — 2".
Он отметил, что такие высказывания предназначены для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев. При этом, по мнению Юшкова, в отношении "Северного потока — 2" Киев сталкивается с двумя важными проблемами. Первая сложность заключается в потере доходов, которая тем не менее не произойдет непосредственно с запуском проекта. Это связано с тем, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину.
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"Поэтому запуск "Северного потока — 2" еще четыре года не приведет к уменьшению доходов", — пояснил Юшков.
Вторая проблема, по словам эксперта, связана с "виртуальным реверсом". Он пояснил, что Украина получает газ из России, но при этом по документам проходит взаимозачет, будто страна покупает газ у европейских трейдеров, а те — у "Газпрома". С остановкой транзита такая схема будет невозможна, а физически качать газ из Европы на Украину более затратно.

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.
Против проекта активно выступают Штаты, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.
В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".
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