Эксперт оценил слова главы "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"
14:49 02.03.2021 (обновлено: 17:22 02.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о "готовности" Украины к запуску трубопровода "Северный поток — 2".
Он отметил, что такие высказывания предназначены для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев. При этом, по мнению Юшкова, в отношении "Северного потока — 2" Киев сталкивается с двумя важными проблемами. Первая сложность заключается в потере доходов, которая тем не менее не произойдет непосредственно с запуском проекта. Это связано с тем, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину.
"Поэтому запуск "Северного потока — 2" еще четыре года не приведет к уменьшению доходов", — пояснил Юшков.
Вторая проблема, по словам эксперта, связана с "виртуальным реверсом". Он пояснил, что Украина получает газ из России, но при этом по документам проходит взаимозачет, будто страна покупает газ у европейских трейдеров, а те — у "Газпрома". С остановкой транзита такая схема будет невозможна, а физически качать газ из Европы на Украину более затратно.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.
В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".