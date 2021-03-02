https://ria.ru/20210302/potok-1599532213.html

Украина подготовилась к запуску газопровода "Северный поток — 2"

Украина подготовилась к запуску газопровода "Северный поток — 2"

Украина подготовилась к запуску трубопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T05:27

2021-03-02T05:27

2021-03-02T11:20

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

андрей коболев

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украина подготовилась к запуску трубопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.По его словам, благодаря наличию подземных хранилищ и за счет интеграции в газотранспортную систему Европы Киев будет иметь баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене.Коболев признал, что из-за запуска "Северного потока — 2" Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", однако заверил, что дефицита голубого топлива в стране не будет.Позиция немецкого правительстваПравительство Германии намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", об этом говорится в письменном ответе кабмина на депутатский запрос.При этом власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет". Как заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, власти Германии находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта.При этом министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце указала, что Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства газопровода. "Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода, после чего компания Allseas из Швейцарии сразу же прекратила работы. Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах ФРГ. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим и выгодным Европе. В России указывали, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие. В ФРГ также выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210223/bezdeystvie-1598633698.html

https://ria.ru/20210301/porazhenie-1599504744.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, андрей коболев, сша, украина, в мире