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Украина подготовилась к запуску газопровода "Северный поток — 2"
Украина подготовилась к запуску газопровода "Северный поток — 2"
Украина подготовилась к запуску трубопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T05:27
2021-03-02T11:20
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
андрей коболев
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украина подготовилась к запуску трубопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.По его словам, благодаря наличию подземных хранилищ и за счет интеграции в газотранспортную систему Европы Киев будет иметь баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене.Коболев признал, что из-за запуска "Северного потока — 2" Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", однако заверил, что дефицита голубого топлива в стране не будет.Позиция немецкого правительстваПравительство Германии намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", об этом говорится в письменном ответе кабмина на депутатский запрос.При этом власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет". Как заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, власти Германии находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта.При этом министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце указала, что Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства газопровода. "Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода, после чего компания Allseas из Швейцарии сразу же прекратила работы. Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах ФРГ. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим и выгодным Европе. В России указывали, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие. В ФРГ также выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210223/bezdeystvie-1598633698.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, андрей коболев, сша, украина, в мире

Украина подготовилась к запуску газопровода "Северный поток — 2"

05:27 02.03.2021 (обновлено: 11:20 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украина подготовилась к запуску трубопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
По его словам, благодаря наличию подземных хранилищ и за счет интеграции в газотранспортную систему Европы Киев будет иметь баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене.
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Байдена обвинили в бездействии по вопросу "Северного потока — 2"
Коболев признал, что из-за запуска "Северного потока — 2" Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", однако заверил, что дефицита голубого топлива в стране не будет.

Позиция немецкого правительства

Правительство Германии намерено обсудить с новой американской администрацией вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", об этом говорится в письменном ответе кабмина на депутатский запрос.
При этом власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет". Как заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, власти Германии находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта.
При этом министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце указала, что Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства газопровода. "Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Польский журналист заявил о провале борьбы против "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода, после чего компания Allseas из Швейцарии сразу же прекратила работы. Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах ФРГ. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.
Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим и выгодным Европе. В России указывали, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие. В ФРГ также выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Андрей КоболевСШАУкраинаВ мире
 
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