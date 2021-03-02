Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/poshlina-1599573787.html
Россия может снизить пошлину на мясо птицы из Бразилии, сообщил источник
Россия может снизить пошлину на мясо птицы из Бразилии, сообщил источник
Правительство РФ обсуждает снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, если другие меры по ограничению роста цен не помогут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:30
2021-03-02T12:30
россия
дмитрий патрушев
бразилия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, если другие меры по ограничению роста цен не помогут, сообщил РИА Новости источник в отрасли.Во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими предприятиями птицеводческой отрасли, на котором, в частности, обсуждались вопросы роста цен на мясо птицы и яйца в России."На совещании, в частности, было отмечено, что в качестве возможной стабилизационной меры в правительстве обсуждают снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, которая является одним из основных поставщиков этой продукции. Эта мера может быть принята в случае, если других решений будет недостаточно", - рассказал РИА Новости один из участников совещания.Минсельхоз ранее предложил ряд мер поддержки, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены. Так, министерство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицеводческих компаний до 1,5 миллиарда рублей с 1 миллиарда на одного заемщика и пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц, на срок до 12 лет.Для стимулирования производства инкубационных яиц в РФ Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ввозной пошлины на них: до 5% с нуля с 1 января 2022 года и до 15% с 2023 года. Одновременно рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Другой мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.По словам собеседника РИА Новости, правительство озабочено ростом цен на мясо птицы и яйцо - это самые доступные для населения виды животного белка. "В прошлом году спрос на эту продукцию существенно вырос, при этом объемы ее производства в январе-феврале этого года снизились из-за вспышек гриппа птиц в ряде регионов страны", - указывает представитель отрасли."Образовавшийся дисбаланс спроса и предложения подталкивает цены на птицеводческую продукцию вверх, что в правительстве считают недопустимым на фоне сокращения покупательской способности населения", - добавляет участник совещания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/tseny-1597794100.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ccb5fe51ad460db1f381b74654b1266e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий патрушев, бразилия, экономика

Россия может снизить пошлину на мясо птицы из Бразилии, сообщил источник

12:30 02.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, если другие меры по ограничению роста цен не помогут, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими предприятиями птицеводческой отрасли, на котором, в частности, обсуждались вопросы роста цен на мясо птицы и яйца в России.
"На совещании, в частности, было отмечено, что в качестве возможной стабилизационной меры в правительстве обсуждают снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, которая является одним из основных поставщиков этой продукции. Эта мера может быть принята в случае, если других решений будет недостаточно", - рассказал РИА Новости один из участников совещания.
Минсельхоз ранее предложил ряд мер поддержки, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены. Так, министерство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицеводческих компаний до 1,5 миллиарда рублей с 1 миллиарда на одного заемщика и пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц, на срок до 12 лет.
Посетитель у стеллажа с мясом птицы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:20
Минсельхоз оценил перспективу роста цен на мясо птицы и яйца
Для стимулирования производства инкубационных яиц в РФ Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ввозной пошлины на них: до 5% с нуля с 1 января 2022 года и до 15% с 2023 года. Одновременно рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Другой мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.
По словам собеседника РИА Новости, правительство озабочено ростом цен на мясо птицы и яйцо - это самые доступные для населения виды животного белка. "В прошлом году спрос на эту продукцию существенно вырос, при этом объемы ее производства в январе-феврале этого года снизились из-за вспышек гриппа птиц в ряде регионов страны", - указывает представитель отрасли.
"Образовавшийся дисбаланс спроса и предложения подталкивает цены на птицеводческую продукцию вверх, что в правительстве считают недопустимым на фоне сокращения покупательской способности населения", - добавляет участник совещания.
 
РоссияДмитрий ПатрушевБразилияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
Лента новостейМолния