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Россия может снизить пошлину на мясо птицы из Бразилии, сообщил источник

Россия может снизить пошлину на мясо птицы из Бразилии, сообщил источник

Правительство РФ обсуждает снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, если другие меры по ограничению роста цен не помогут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:30

2021-03-02T12:30

2021-03-02T12:30

россия

дмитрий патрушев

бразилия

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, если другие меры по ограничению роста цен не помогут, сообщил РИА Новости источник в отрасли.Во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими предприятиями птицеводческой отрасли, на котором, в частности, обсуждались вопросы роста цен на мясо птицы и яйца в России."На совещании, в частности, было отмечено, что в качестве возможной стабилизационной меры в правительстве обсуждают снижение импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, которая является одним из основных поставщиков этой продукции. Эта мера может быть принята в случае, если других решений будет недостаточно", - рассказал РИА Новости один из участников совещания.Минсельхоз ранее предложил ряд мер поддержки, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены. Так, министерство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицеводческих компаний до 1,5 миллиарда рублей с 1 миллиарда на одного заемщика и пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц, на срок до 12 лет.Для стимулирования производства инкубационных яиц в РФ Минсельхоз обсуждает поэтапное повышение ввозной пошлины на них: до 5% с нуля с 1 января 2022 года и до 15% с 2023 года. Одновременно рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Другой мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.По словам собеседника РИА Новости, правительство озабочено ростом цен на мясо птицы и яйцо - это самые доступные для населения виды животного белка. "В прошлом году спрос на эту продукцию существенно вырос, при этом объемы ее производства в январе-феврале этого года снизились из-за вспышек гриппа птиц в ряде регионов страны", - указывает представитель отрасли."Образовавшийся дисбаланс спроса и предложения подталкивает цены на птицеводческую продукцию вверх, что в правительстве считают недопустимым на фоне сокращения покупательской способности населения", - добавляет участник совещания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/tseny-1597794100.html

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россия, дмитрий патрушев, бразилия, экономика