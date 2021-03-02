https://ria.ru/20210302/pokushenie-1599566168.html
В Архангельской области женщину будут судить за попытку заживо сжечь мать
В Архангельской области женщину будут судить за попытку заживо сжечь мать
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью, после того, как 30-летняя... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:47
2021-03-02T11:47
2021-03-02T11:47
архангельская область
происшествия
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МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью, после того, как 30-летняя жительница Плесецкого района облила мать легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, сообщили в региональном СУСК РФ.По версии следствия, 27 февраля вечером 30-летняя жительница поселка Савинский Плесецкого района облила заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью свою мать, после чего подожгла ее."Довести умысел, направленный на убийство матери не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшую с ожогами различной степени своевременно доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана неотложная помощь", - говорится в сообщении.Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Отмечается, что в ходе допроса подозреваемая свою вину признала. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210302/ubiystvo-1599413363.html
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архангельская область, происшествия
МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости.
Следователи в Архангельской области
возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью, после того, как 30-летняя жительница Плесецкого района облила мать легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, сообщили в региональном СУСК РФ.
По версии следствия, 27 февраля вечером 30-летняя жительница поселка Савинский Плесецкого района облила заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью свою мать, после чего подожгла ее.
"Довести умысел, направленный на убийство матери не смогла, по не зависящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшую с ожогами различной степени своевременно доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана неотложная помощь", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Отмечается, что в ходе допроса подозреваемая свою вину признала. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.