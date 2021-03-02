Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210302/podmoskove-1599627784.html
Правила эксплуатации 14 ТЦ проверят в Подмосковье в 2021 году
Правила эксплуатации 14 ТЦ проверят в Подмосковье в 2021 году
Соблюдение правил технической эксплуатации 14 торговых центров Московской области проверят в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель Главгосстройнадзора... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:16
2021-03-02T17:20
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599633248_0:173:3080:1906_1920x0_80_0_0_fbae5a3dfb076fa547fcf07037b38841.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Соблюдение правил технической эксплуатации 14 торговых центров Московской области проверят в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.Кроме того, будет проведена инспекция 16 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также произведено 32 внеплановые проверки по итогам предписаний, выданных в 2020 году."В предстоящем году, мы планируем проверить 14 торговых центров на предмет соблюдения правил технической эксплуатации", - сказал Гарибян.Согласно справке пресс-службы ведомства, в 2020 году было проведено 76 проверок юридических лиц, из них плановых – 37, внеплановых – 39, проверено 72 объекта повышенного уровня ответственности, по которым выявлено 482 нарушения.По итогам проверок, за прошедший год было составлено 55 предписаний об устранении требований технических регламентов и проектной документации и Положений по технической эксплуатации поднадзорных объектов. Проведено 180 проверок соблюдения мер профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599633248_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_4d40526e4c68118590d3003d12081d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)

Правила эксплуатации 14 ТЦ проверят в Подмосковье в 2021 году

17:16 02.03.2021 (обновлено: 17:20 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКнопка пожарной тревоги у эскалатора в торгово-развлекательном центре
Кнопка пожарной тревоги у эскалатора в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Соблюдение правил технической эксплуатации 14 торговых центров Московской области проверят в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Кроме того, будет проведена инспекция 16 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также произведено 32 внеплановые проверки по итогам предписаний, выданных в 2020 году.
Утилизация электронных отходов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 16:30Новости Подмосковья
Старую технику можно будет сдать на 13 экологических акциях в Подмосковье
"В предстоящем году, мы планируем проверить 14 торговых центров на предмет соблюдения правил технической эксплуатации", - сказал Гарибян.
Согласно справке пресс-службы ведомства, в 2020 году было проведено 76 проверок юридических лиц, из них плановых – 37, внеплановых – 39, проверено 72 объекта повышенного уровня ответственности, по которым выявлено 482 нарушения.
По итогам проверок, за прошедший год было составлено 55 предписаний об устранении требований технических регламентов и проектной документации и Положений по технической эксплуатации поднадзорных объектов. Проведено 180 проверок соблюдения мер профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
 
Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
Лента новостейМолния