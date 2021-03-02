https://ria.ru/20210302/podmoskove-1599627784.html
Правила эксплуатации 14 ТЦ проверят в Подмосковье в 2021 году
Правила эксплуатации 14 ТЦ проверят в Подмосковье в 2021 году
Соблюдение правил технической эксплуатации 14 торговых центров Московской области проверят в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель Главгосстройнадзора... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:16
2021-03-02T17:16
2021-03-02T17:20
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Соблюдение правил технической эксплуатации 14 торговых центров Московской области проверят в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.Кроме того, будет проведена инспекция 16 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также произведено 32 внеплановые проверки по итогам предписаний, выданных в 2020 году."В предстоящем году, мы планируем проверить 14 торговых центров на предмет соблюдения правил технической эксплуатации", - сказал Гарибян.Согласно справке пресс-службы ведомства, в 2020 году было проведено 76 проверок юридических лиц, из них плановых – 37, внеплановых – 39, проверено 72 объекта повышенного уровня ответственности, по которым выявлено 482 нарушения.По итогам проверок, за прошедший год было составлено 55 предписаний об устранении требований технических регламентов и проектной документации и Положений по технической эксплуатации поднадзорных объектов. Проведено 180 проверок соблюдения мер профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210302/tekhnika-1599621845.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости
. Соблюдение правил технической эксплуатации 14 торговых центров Московской области проверят в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель Главгосстройнадзора
Артур Гарибян.
Кроме того, будет проведена инспекция 16 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также произведено 32 внеплановые проверки по итогам предписаний, выданных в 2020 году.
"В предстоящем году, мы планируем проверить 14 торговых центров на предмет соблюдения правил технической эксплуатации", - сказал Гарибян.
Согласно справке пресс-службы ведомства, в 2020 году было проведено 76 проверок юридических лиц, из них плановых – 37, внеплановых – 39, проверено 72 объекта повышенного уровня ответственности, по которым выявлено 482 нарушения.
По итогам проверок, за прошедший год было составлено 55 предписаний об устранении требований технических регламентов и проектной документации и Положений по технической эксплуатации поднадзорных объектов. Проведено 180 проверок соблюдения мер профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.