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https://ria.ru/20210302/planshet-1599655028.html
Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета
Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета
Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:15
2021-03-02T19:15
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей с фирмой своего знакомого, приговорен к пяти годам колонии за превышение полномочий, сообщает прокуратура региона."В Смоленской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника департамента по образованию и науке, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями… Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Бывший начальник департамента по образованию и науке Смоленской области обвинялся в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.Суд установил, что чиновник способствовал заключению четырех госконтрактов на сумму свыше 12,8 миллиона рублей с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым, за что позднее он получил планшетный компьютер Lenovo. Кроме того, бывший чиновник получал от представителя одного из фирм взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение двух государственных контрактов между департаментом и этой фирмой.Уголовное дело расследовалось следователями регионального УФСБ.
https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html
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смоленская область, происшествия

Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета

19:15 02.03.2021
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / aa-w
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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей с фирмой своего знакомого, приговорен к пяти годам колонии за превышение полномочий, сообщает прокуратура региона.
"В Смоленской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника департамента по образованию и науке, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями… Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Бывший начальник департамента по образованию и науке Смоленской области обвинялся в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд установил, что чиновник способствовал заключению четырех госконтрактов на сумму свыше 12,8 миллиона рублей с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым, за что позднее он получил планшетный компьютер Lenovo. Кроме того, бывший чиновник получал от представителя одного из фирм взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение двух государственных контрактов между департаментом и этой фирмой.
Уголовное дело расследовалось следователями регионального УФСБ.
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