https://ria.ru/20210302/planshet-1599655028.html
Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета
Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета
Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:15
2021-03-02T19:15
2021-03-02T19:15
смоленская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_91d98a4fb8ae1f05d0ad2d7983b1e564.jpg
БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей с фирмой своего знакомого, приговорен к пяти годам колонии за превышение полномочий, сообщает прокуратура региона."В Смоленской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника департамента по образованию и науке, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями… Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Бывший начальник департамента по образованию и науке Смоленской области обвинялся в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.Суд установил, что чиновник способствовал заключению четырех госконтрактов на сумму свыше 12,8 миллиона рублей с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым, за что позднее он получил планшетный компьютер Lenovo. Кроме того, бывший чиновник получал от представителя одного из фирм взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение двух государственных контрактов между департаментом и этой фирмой.Уголовное дело расследовалось следователями регионального УФСБ.
https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html
https://ria.ru/20210301/vzyatka-1599438289.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_4604ff068b75098de3e3fd0ba2967506.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия
БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости.
Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области
, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей с фирмой своего знакомого, приговорен к пяти годам колонии за превышение полномочий, сообщает прокуратура региона.
"В Смоленской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника департамента по образованию и науке, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями… Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Бывший начальник департамента по образованию и науке Смоленской области обвинялся в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд установил, что чиновник способствовал заключению четырех госконтрактов на сумму свыше 12,8 миллиона рублей с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым, за что позднее он получил планшетный компьютер Lenovo. Кроме того, бывший чиновник получал от представителя одного из фирм взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение двух государственных контрактов между департаментом и этой фирмой.
Уголовное дело расследовалось следователями регионального УФСБ.