https://ria.ru/20210302/planshet-1599655028.html

Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета

Смоленского чиновника приговорили к колонии за взятку в виде планшета

Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:15

2021-03-02T19:15

2021-03-02T19:15

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Бывший начальник департамента образования и науки Смоленской области, получивший планшетный компьютер за заключение госконтрактов на сумму 12,8 миллиона рублей с фирмой своего знакомого, приговорен к пяти годам колонии за превышение полномочий, сообщает прокуратура региона."В Смоленской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника департамента по образованию и науке, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями… Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Бывший начальник департамента по образованию и науке Смоленской области обвинялся в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.Суд установил, что чиновник способствовал заключению четырех госконтрактов на сумму свыше 12,8 миллиона рублей с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым, за что позднее он получил планшетный компьютер Lenovo. Кроме того, бывший чиновник получал от представителя одного из фирм взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение двух государственных контрактов между департаментом и этой фирмой.Уголовное дело расследовалось следователями регионального УФСБ.

https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html

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смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия