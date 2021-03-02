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Сенатор прокомментировала слова Матвиенко об индексации пенсий
Сенатор прокомментировала слова Матвиенко об индексации пенсий
Если правительством РФ будет принято решение по индексации пенсий работающим пенсионерам, этот механизм может заработать с 1 января 2022 года, считает замглавы... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:52
2021-03-02T09:52
россия
елена бибикова
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Если правительством РФ будет принято решение по индексации пенсий работающим пенсионерам, этот механизм может заработать с 1 января 2022 года, считает замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле."Бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий - с января 2022 года. Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года", - сказала Бибикова РИА Новости во вторник.Она добавила, что в зависимости от того, кому будет производиться индексация - всем работающим пенсионерам или по категориям, - затраты из федерального бюджета, по оценкам экспертов, могут составлять от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей."Бюджет на текущий год уже утвержден, при формировании федерального бюджета на 2022 год эта норма может быть учтена", - полагает Бибикова.Парламентарий не исключила, что правительством может быть принято и какое-то другое решение, прописывающее механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.Отвечая на вопрос, когда может быть принято решение по срокам и категориям для индексации пенсий работающим пенсионерам, сенатор отметила: "Мы ждем этого каждый день".
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россия, елена бибикова, валентина матвиенко, общество

Сенатор прокомментировала слова Матвиенко об индексации пенсий

09:52 02.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Если правительством РФ будет принято решение по индексации пенсий работающим пенсионерам, этот механизм может заработать с 1 января 2022 года, считает замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила РИА Новости, что правительство ищет источники бюджетного финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.
“Найти финансовые ресурсы” – Матвиенко о средствах для ежегодной индексации пенсий - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
08:05
Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий
"Бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий - с января 2022 года. Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года", - сказала Бибикова РИА Новости во вторник.
Она добавила, что в зависимости от того, кому будет производиться индексация - всем работающим пенсионерам или по категориям, - затраты из федерального бюджета, по оценкам экспертов, могут составлять от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей.
"Бюджет на текущий год уже утвержден, при формировании федерального бюджета на 2022 год эта норма может быть учтена", - полагает Бибикова.
Парламентарий не исключила, что правительством может быть принято и какое-то другое решение, прописывающее механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.
Отвечая на вопрос, когда может быть принято решение по срокам и категориям для индексации пенсий работающим пенсионерам, сенатор отметила: "Мы ждем этого каждый день".
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 11:47
Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию
 
РоссияЕлена БибиковаВалентина МатвиенкоОбщество
 
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