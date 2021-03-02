https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599609873.html
После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело
После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело
Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:33
2021-03-02T15:33
2021-03-02T15:33
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e941c1342105ed63b1ac46037e3e0dbc.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.По информации краевого министерства образования, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах, отравившихся овощными салатами в столовых. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм.По данным пресс-службы, прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций.Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.
https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a222b12aad71824b900254e5fec258d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости.
Следователи управления СК
РФ после отравления школьников салатами в Красноярске
возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.
По информации краевого министерства образования, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах, отравившихся овощными салатами в столовых. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций.
Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.