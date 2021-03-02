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После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело
После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело
Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:33
2021-03-02T15:33
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.По информации краевого министерства образования, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах, отравившихся овощными салатами в столовых. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм.По данным пресс-службы, прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций.Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело

15:33 02.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.
По информации краевого министерства образования, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах, отравившихся овощными салатами в столовых. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций.
Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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