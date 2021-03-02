https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599609873.html

После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело

После отравления школьников в Красноярске возбудили второе уголовное дело

Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:33

2021-03-02T15:33

2021-03-02T15:33

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Следователи управления СК РФ после отравления школьников салатами в Красноярске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.По информации краевого министерства образования, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах, отравившихся овощными салатами в столовых. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм.По данным пресс-службы, прокуратура внесла представление в главное управление образования администрации Красноярска, осуществляющее полномочия учредителя образовательных организаций.Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.

https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html

красноярск

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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия