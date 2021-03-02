https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599580601.html
В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением
В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением
Трехлетний мальчик в Москве попал в больницу с острым наркотическим отравлением, по данному факту следователи начали проверку, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:02
2021-03-02T13:02
2021-03-02T13:02
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Трехлетний мальчик в Москве попал в больницу с острым наркотическим отравлением, по данному факту следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Первого марта из квартиры, расположенной на юго-западе Москвы, в детскую городскую больницу доставлен 3-летний мальчик. По результатам медицинского обследования у ребенка диагностировано острое отравление наркотическим веществом. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия