https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599580601.html

В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением

В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением

Трехлетний мальчик в Москве попал в больницу с острым наркотическим отравлением, по данному факту следователи начали проверку, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:02

2021-03-02T13:02

2021-03-02T13:02

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Трехлетний мальчик в Москве попал в больницу с острым наркотическим отравлением, по данному факту следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Первого марта из квартиры, расположенной на юго-западе Москвы, в детскую городскую больницу доставлен 3-летний мальчик. По результатам медицинского обследования у ребенка диагностировано острое отравление наркотическим веществом. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье.

https://ria.ru/20210301/bezbiletnitsa-1599408175.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия