https://ria.ru/20210302/otdykh-1599572026.html

Свыше 60 тысяч детей отдохнут в лагерях в Липецкой области

Свыше 60 тысяч детей отдохнут в лагерях в Липецкой области

Подготовка к детскому оздоровительному сезону началась в Липецкой области, в этом году в весенне-летний период в детских лагерях региона, несмотря на... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:35

2021-03-02T12:35

2021-03-02T12:35

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Подготовка к детскому оздоровительному сезону началась в Липецкой области, в этом году в весенне-летний период в детских лагерях региона, несмотря на ограничительные меры, смогут отдохнуть более шестидесяти тысяч детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в период весенних каникул откроются три загородных детских лагеря - "Олимп", "Звездный" и "Клён", а также школьные лагеря. Предполагается, что в весенние каникулы в них проведут почти двадцать тысяч детей.Летом 2021 года в Липецкой области планируют открыть 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей, которые посетят 42 тысячи детей. В целом на весенне-летний отдых школьников из регионального бюджета направят около 400 миллионов рублей.По словам губернатора, оздоровительная кампания в Липецкой области пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наполняемость лагерей уменьшена на 50%, заезд будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция. В каждом лагере будет заготовлен запас дезинфицирующих средств и антисептиков. Сотрудники лагеря и дети будут проходить через обязательный фильтр с измерением температуры тела бесконтактными термометрами.Он также отметил, что федеральный центр предоставил право регионам самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, определять даты начала летней оздоровительной кампании. В Липецкой области ее планируют начать ее в традиционные сроки.

https://ria.ru/20210219/ottsy-1598166706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов