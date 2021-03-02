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Липецкая область
https://ria.ru/20210302/otdykh-1599572026.html
Свыше 60 тысяч детей отдохнут в лагерях в Липецкой области
Свыше 60 тысяч детей отдохнут в лагерях в Липецкой области
Подготовка к детскому оздоровительному сезону началась в Липецкой области, в этом году в весенне-летний период в детских лагерях региона, несмотря на... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:35
2021-03-02T12:35
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Подготовка к детскому оздоровительному сезону началась в Липецкой области, в этом году в весенне-летний период в детских лагерях региона, несмотря на ограничительные меры, смогут отдохнуть более шестидесяти тысяч детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в период весенних каникул откроются три загородных детских лагеря - "Олимп", "Звездный" и "Клён", а также школьные лагеря. Предполагается, что в весенние каникулы в них проведут почти двадцать тысяч детей.Летом 2021 года в Липецкой области планируют открыть 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей, которые посетят 42 тысячи детей. В целом на весенне-летний отдых школьников из регионального бюджета направят около 400 миллионов рублей.По словам губернатора, оздоровительная кампания в Липецкой области пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наполняемость лагерей уменьшена на 50%, заезд будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция. В каждом лагере будет заготовлен запас дезинфицирующих средств и антисептиков. Сотрудники лагеря и дети будут проходить через обязательный фильтр с измерением температуры тела бесконтактными термометрами.Он также отметил, что федеральный центр предоставил право регионам самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, определять даты начала летней оздоровительной кампании. В Липецкой области ее планируют начать ее в традиционные сроки.
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игорь артамонов

Свыше 60 тысяч детей отдохнут в лагерях в Липецкой области

12:35 02.03.2021
 
© Фото : администрация Липецкой областиДетский лагерь в Липецкой области
Детский лагерь в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Подготовка к детскому оздоровительному сезону началась в Липецкой области, в этом году в весенне-летний период в детских лагерях региона, несмотря на ограничительные меры, смогут отдохнуть более шестидесяти тысяч детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в период весенних каникул откроются три загородных детских лагеря - "Олимп", "Звездный" и "Клён", а также школьные лагеря. Предполагается, что в весенние каникулы в них проведут почти двадцать тысяч детей.
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Летом 2021 года в Липецкой области планируют открыть 13 загородных и более 360 пришкольных организаций отдыха и оздоровления детей, которые посетят 42 тысячи детей. В целом на весенне-летний отдых школьников из регионального бюджета направят около 400 миллионов рублей.
"В приоритетном порядке загородные лагеря посетят дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Помощь и поддержку получат все, кто в этом нуждается", - подчеркнул Артамонов.
По словам губернатора, оздоровительная кампания в Липецкой области пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наполняемость лагерей уменьшена на 50%, заезд будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция. В каждом лагере будет заготовлен запас дезинфицирующих средств и антисептиков. Сотрудники лагеря и дети будут проходить через обязательный фильтр с измерением температуры тела бесконтактными термометрами.
Он также отметил, что федеральный центр предоставил право регионам самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, определять даты начала летней оздоровительной кампании. В Липецкой области ее планируют начать ее в традиционные сроки.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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