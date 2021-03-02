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Эксперты рассказали, сколько россиян совмещают деловые поездки с отдыхом
Эксперты рассказали, сколько россиян совмещают деловые поездки с отдыхом
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они пытаются в путешествии и отдыхать, и работать, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:41
2021-03-02T10:41
2021-03-02T10:41
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они пытаются в путешествии и отдыхать, и работать, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании провели исследование среди 2078 пользователей и выяснили, что изредка пытаются совмещать отдых и работу в путешествии больше половины (59 процентов) из них. Причем 45 процентов признались, что отправляются в такие поездки с семьей или друзьями.Почти все респонденты (92 процента) рассказали, что в командировках обычно стремятся быстрее закончить рабочие дела, чтобы изучить новое место. И большинство опрошенных (79 процентов) отмечают, что после таких поездок чувствуют прилив сил.Исследование также показало, что сотрудники более лояльны к тем работодателям, которые позволяют совмещать командировки с выходными и отпуском: 91 процент опрошенных отметили, что в этом случае больше ценят компанию.
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туристы, отдых, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они пытаются в путешествии и отдыхать, и работать, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты компании провели исследование среди 2078 пользователей и выяснили, что изредка пытаются совмещать отдых и работу в путешествии больше половины (59 процентов) из них. Причем 45 процентов признались, что отправляются в такие поездки с семьей или друзьями.
Почти все респонденты (92 процента) рассказали, что в командировках обычно стремятся быстрее закончить рабочие дела, чтобы изучить новое место. И большинство опрошенных (79 процентов) отмечают, что после таких поездок чувствуют прилив сил.
Исследование также показало, что сотрудники более лояльны к тем работодателям, которые позволяют совмещать командировки с выходными и отпуском: 91 процент опрошенных отметили, что в этом случае больше ценят компанию.