https://ria.ru/20210302/otdykh-1599440204.html

Эксперты рассказали, сколько россиян совмещают деловые поездки с отдыхом

Эксперты рассказали, сколько россиян совмещают деловые поездки с отдыхом

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они пытаются в путешествии и отдыхать, и работать, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:41

2021-03-02T10:41

2021-03-02T10:41

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они пытаются в путешествии и отдыхать, и работать, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании провели исследование среди 2078 пользователей и выяснили, что изредка пытаются совмещать отдых и работу в путешествии больше половины (59 процентов) из них. Причем 45 процентов признались, что отправляются в такие поездки с семьей или друзьями.Почти все респонденты (92 процента) рассказали, что в командировках обычно стремятся быстрее закончить рабочие дела, чтобы изучить новое место. И большинство опрошенных (79 процентов) отмечают, что после таких поездок чувствуют прилив сил.Исследование также показало, что сотрудники более лояльны к тем работодателям, которые позволяют совмещать командировки с выходными и отпуском: 91 процент опрошенных отметили, что в этом случае больше ценят компанию.

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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