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АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
Автомат Калашникова АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, заявил посол этой страны в России Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T03:21
2021-03-02T03:21
россия
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в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Автомат Калашникова АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, заявил посол этой страны в России Датла Бала Венкатеш Варма.Он подтвердил, что поставки систем ПВО С-400 Индии осуществляются согласно графику и в соответствии с условиями контракта. "С-400 – очень продвинутая система противовоздушной обороны, не имеющая аналогов в мире, и поэтому сможет существенно повысить оборонный потенциал Индии", - добавил посол.Он также выразил надежду на развитие сотрудничества в области вертолетной техники, судов и подводных лодок.В марте 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке Индии. Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежит "Рособоронэкспорту", контрольный пакет (50,5%) остается за Индией.По данным газеты The Economic Times, для индийской армии завод выпустит более 670 тысяч автоматов Калашникова. Ещё несколько десятков тысяч индийская сторона закупает непосредственно в России. Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом автоматов другим странам. Один АК-203, произведенный в Корве, будет стоить около 70 тысяч рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки - почти 90 тысяч за штуку.По планам индийских военных, автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" стоимостью более пяти миллиардов долларов, эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в национальных валютах. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598542943.html
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россия, индия, в мире

АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии

03:21 02.03.2021
 
© Фото : Калашников МедиаАвтомат Калашникова АК-203
Автомат Калашникова АК-203 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Калашников Медиа
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Автомат Калашникова АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, заявил посол этой страны в России Датла Бала Венкатеш Варма.

"Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских Вооруженных сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия", - сказал Варма в интервью журналу "Национальная оборона".

Он подтвердил, что поставки систем ПВО С-400 Индии осуществляются согласно графику и в соответствии с условиями контракта. "С-400 – очень продвинутая система противовоздушной обороны, не имеющая аналогов в мире, и поэтому сможет существенно повысить оборонный потенциал Индии", - добавил посол.
Он также выразил надежду на развитие сотрудничества в области вертолетной техники, судов и подводных лодок.
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В марте 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке Индии. Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежит "Рособоронэкспорту", контрольный пакет (50,5%) остается за Индией.
По данным газеты The Economic Times, для индийской армии завод выпустит более 670 тысяч автоматов Калашникова. Ещё несколько десятков тысяч индийская сторона закупает непосредственно в России. Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом автоматов другим странам. Один АК-203, произведенный в Корве, будет стоить около 70 тысяч рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки - почти 90 тысяч за штуку.
По планам индийских военных, автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по ряду характеристик: надежности, весу, универсальности и меткости стрельбы.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" стоимостью более пяти миллиардов долларов, эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в национальных валютах. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
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