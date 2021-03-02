Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/oppozitsiya-1599608095.html
Оппозиция потребовала объяснить поездку абхазского чиновника в Грузию
Оппозиция потребовала объяснить поездку абхазского чиновника в Грузию
Абхазская оппозиция собирается у здания парламента республики после информации о поездке бывшего помощника главы государства Бенура Квирая в Грузию. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:29
2021-03-02T15:33
абхазия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599597207_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_098b0ccac893475f919db204dff16290.jpg
СУХУМ, 2 мар – РИА Новости. Абхазская оппозиция собирается у здания парламента республики после информации о поездке бывшего помощника главы государства Бенура Квирая в Грузию.В администрации президента Абхазии журналистам сообщили, что Квирая сложил полномочия ещё до поездки в Грузию. "В связи с распространяемым сообщением в СМИ и социальных сетях о том, что помощник президента Абхазии (вне штата) Бенур Квирая 25 февраля отправился в Грузию для проведения переговоров, пресс-служба главы государства уполномочена сообщить, что гражданин Квирая Бенур Мамиевич 19 февраля 2021 года сложил с себя полномочия помощника президента Республики Абхазия, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии", - говорится в сообщении.В данный момент у здания законодательного органа находится более ста человек, на месте дежурят представители правоохранительных органов."Двадцать пятого февраля 2021 года по поручению президента и по согласованию с СГБ РА помощник президента по экономическим вопросам Квирая Бенур Мамиевич в сопровождении двух лиц отправился в Республику Грузия для проведения переговоров о налаживании прямых экономических и торговых отношений", - говорится в сообщении оппозиционной организации "Абхазское народное объединение".В сообщении отмечается, что после его поездки в соцсетях появилось видео, на котором Квирая во время застолья сказал, что готов заложить в Абхазии парк в честь своего друга Давида Кварацхелия, который, по словам оппозиции, воевал против народа Абхазии. "Господин Квирая вправе любить кого угодно, но упомянутый им Давид Кварацхелия во время войны стоял не против него лично, а против всего абхазского народа, и это наш враг. Другого определения быть не может, тем более человек с такой позицией не может быть помощником президента Республики Абхазии", - отмечают оппозиционеры.
https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html
абхазия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Абхазия: на площади Свободы в Сухуми собирается митинг
В Абхазии скандал вокруг поездки помощника президента в Грузию. На площади Свободы в Сухуме в эти минуты собирается митинг. Люди идут к зданию парламента. Они собираются предъявить претензии депутатам, а потом отправить своих представителей к президенту. Пресс-служба главы государства тем временем уже прокомментировала поездку Бенура Квирая в Грузию 25 февраля. Там сообщили, что он сложил с себя полномочия помощника президента Абхазии за неделю до этого и никто не давал ему поручений вести переговоры с грузинскими властями.
2021-03-02T15:29
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599597207_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7694c5a73e5b429ee0fbe7836df404b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абхазия, грузия, в мире

Оппозиция потребовала объяснить поездку абхазского чиновника в Грузию

15:29 02.03.2021 (обновлено: 15:33 02.03.2021)
 
Читать ria.ru в
СУХУМ, 2 мар – РИА Новости. Абхазская оппозиция собирается у здания парламента республики после информации о поездке бывшего помощника главы государства Бенура Квирая в Грузию.
В администрации президента Абхазии журналистам сообщили, что Квирая сложил полномочия ещё до поездки в Грузию. "В связи с распространяемым сообщением в СМИ и социальных сетях о том, что помощник президента Абхазии (вне штата) Бенур Квирая 25 февраля отправился в Грузию для проведения переговоров, пресс-служба главы государства уполномочена сообщить, что гражданин Квирая Бенур Мамиевич 19 февраля 2021 года сложил с себя полномочия помощника президента Республики Абхазия, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии", - говорится в сообщении.
В данный момент у здания законодательного органа находится более ста человек, на месте дежурят представители правоохранительных органов.
"Двадцать пятого февраля 2021 года по поручению президента и по согласованию с СГБ РА помощник президента по экономическим вопросам Квирая Бенур Мамиевич в сопровождении двух лиц отправился в Республику Грузия для проведения переговоров о налаживании прямых экономических и торговых отношений", - говорится в сообщении оппозиционной организации "Абхазское народное объединение".
Сухум - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 15:41
В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
В сообщении отмечается, что после его поездки в соцсетях появилось видео, на котором Квирая во время застолья сказал, что готов заложить в Абхазии парк в честь своего друга Давида Кварацхелия, который, по словам оппозиции, воевал против народа Абхазии. "Господин Квирая вправе любить кого угодно, но упомянутый им Давид Кварацхелия во время войны стоял не против него лично, а против всего абхазского народа, и это наш враг. Другого определения быть не может, тем более человек с такой позицией не может быть помощником президента Республики Абхазии", - отмечают оппозиционеры.
 
АбхазияГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния