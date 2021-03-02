https://ria.ru/20210302/oppozitsiya-1599608095.html

Оппозиция потребовала объяснить поездку абхазского чиновника в Грузию

Оппозиция потребовала объяснить поездку абхазского чиновника в Грузию

Абхазская оппозиция собирается у здания парламента республики после информации о поездке бывшего помощника главы государства Бенура Квирая в Грузию. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:29

2021-03-02T15:29

2021-03-02T15:33

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СУХУМ, 2 мар – РИА Новости. Абхазская оппозиция собирается у здания парламента республики после информации о поездке бывшего помощника главы государства Бенура Квирая в Грузию.В администрации президента Абхазии журналистам сообщили, что Квирая сложил полномочия ещё до поездки в Грузию. "В связи с распространяемым сообщением в СМИ и социальных сетях о том, что помощник президента Абхазии (вне штата) Бенур Квирая 25 февраля отправился в Грузию для проведения переговоров, пресс-служба главы государства уполномочена сообщить, что гражданин Квирая Бенур Мамиевич 19 февраля 2021 года сложил с себя полномочия помощника президента Республики Абхазия, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии", - говорится в сообщении.В данный момент у здания законодательного органа находится более ста человек, на месте дежурят представители правоохранительных органов."Двадцать пятого февраля 2021 года по поручению президента и по согласованию с СГБ РА помощник президента по экономическим вопросам Квирая Бенур Мамиевич в сопровождении двух лиц отправился в Республику Грузия для проведения переговоров о налаживании прямых экономических и торговых отношений", - говорится в сообщении оппозиционной организации "Абхазское народное объединение".В сообщении отмечается, что после его поездки в соцсетях появилось видео, на котором Квирая во время застолья сказал, что готов заложить в Абхазии парк в честь своего друга Давида Кварацхелия, который, по словам оппозиции, воевал против народа Абхазии. "Господин Квирая вправе любить кого угодно, но упомянутый им Давид Кварацхелия во время войны стоял не против него лично, а против всего абхазского народа, и это наш враг. Другого определения быть не может, тем более человек с такой позицией не может быть помощником президента Республики Абхазии", - отмечают оппозиционеры.

https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html

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Абхазия: на площади Свободы в Сухуми собирается митинг В Абхазии скандал вокруг поездки помощника президента в Грузию. На площади Свободы в Сухуме в эти минуты собирается митинг. Люди идут к зданию парламента. Они собираются предъявить претензии депутатам, а потом отправить своих представителей к президенту. Пресс-служба главы государства тем временем уже прокомментировала поездку Бенура Квирая в Грузию 25 февраля. Там сообщили, что он сложил с себя полномочия помощника президента Абхазии за неделю до этого и никто не давал ему поручений вести переговоры с грузинскими властями. 2021-03-02T15:29 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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