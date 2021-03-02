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Лукашенко заявил, что оппозиция ищет его дворец
Лукашенко заявил, что оппозиция ищет его дворец
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти "дворец Лукашенко", но у нее это не получится, потому что у... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:42
2021-03-02T14:43
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти "дворец Лукашенко", но у нее это не получится, потому что у главы государства нет "никаких дворцов".Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором, в частности, затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."В частности, сейчас наши беглые (оппозиционеры – ред.) - нашли "дворец Путина" - пытаются найти дворец Лукашенко… Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов (протестующих – ред.) и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение", - сказал Лукашенко.По его словам, представители оппозиции даже "снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко". "Это не получится. Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов", - добавил президент республики.Путин ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, фильм о "дворце" в Геленджике Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Москва запросила Берлин, как он получил доступ к архивам, касающимся президента РФ, Германия подтвердила, что материалы были предоставлены.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В республике против лидеров оппозиции, входящих в координационный совет по транзиту власти, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. После выборов ряд представителей оппозиции выехали в страны ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599579621.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/lukashenko-1599077448.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что оппозиция ищет его дворец

14:42 02.03.2021 (обновлено: 14:43 02.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти "дворец Лукашенко", но у нее это не получится, потому что у главы государства нет "никаких дворцов".
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором, в частности, затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В частности, сейчас наши беглые (оппозиционеры – ред.) - нашли "дворец Путина" - пытаются найти дворец Лукашенко… Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов (протестующих – ред.) и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение", - сказал Лукашенко.
По его словам, представители оппозиции даже "снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко". "Это не получится. Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов", - добавил президент республики.
Встреча с избирателями кандидата в президенты Белоруссии С. Тихановской - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Путин ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, фильм о "дворце" в Геленджике Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Москва запросила Берлин, как он получил доступ к архивам, касающимся президента РФ, Германия подтвердила, что материалы были предоставлены.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:52
Лукашенко опроверг передачу власти в Белоруссии "от отца к сыну"
В республике против лидеров оппозиции, входящих в координационный совет по транзиту власти, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. После выборов ряд представителей оппозиции выехали в страны ЕС.

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