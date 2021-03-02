https://ria.ru/20210302/okhota-1599643103.html

Свыше 700 случаев незаконной охоты выявили в Подмосковье в 2020 году

Свыше 700 случаев незаконной охоты выявили в Подмосковье в 2020 году

Свыше 700 случаев незаконной охоты были выявлены на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:07

2021-03-02T18:07

2021-03-02T18:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Свыше 700 случаев незаконной охоты были выявлены на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Общая сумма штрафов составила 1 миллион 890 тысяч рублей. Незаконно были добыты 29 лосей, 6 кабанов, 4 пятнистых оленя и одна косуля."В результате проверок в отношении физических лиц за прошлый год выявлено 735 административных правонарушения. Самые распространенные из них были на водоплавающую дичь и диких копытных животных. По 27 нарушениям, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, материалы переданы в правоохранительные органы", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.

https://ria.ru/20210302/narusheniya-1599640169.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)