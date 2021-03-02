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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210302/okhota-1599643103.html
Свыше 700 случаев незаконной охоты выявили в Подмосковье в 2020 году
Свыше 700 случаев незаконной охоты выявили в Подмосковье в 2020 году
Свыше 700 случаев незаконной охоты были выявлены на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:07
2021-03-02T18:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Свыше 700 случаев незаконной охоты были выявлены на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Общая сумма штрафов составила 1 миллион 890 тысяч рублей. Незаконно были добыты 29 лосей, 6 кабанов, 4 пятнистых оленя и одна косуля."В результате проверок в отношении физических лиц за прошлый год выявлено 735 административных правонарушения. Самые распространенные из них были на водоплавающую дичь и диких копытных животных. По 27 нарушениям, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, материалы переданы в правоохранительные органы", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
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московская область (подмосковье)

Свыше 700 случаев незаконной охоты выявили в Подмосковье в 2020 году

18:07 02.03.2021
 
© Fotolia / dimson95Охотник в зимнем лесу
Охотник в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Fotolia / dimson95
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Свыше 700 случаев незаконной охоты были выявлены на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Общая сумма штрафов составила 1 миллион 890 тысяч рублей. Незаконно были добыты 29 лосей, 6 кабанов, 4 пятнистых оленя и одна косуля.
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Вчера, 17:54Новости Подмосковья
Почти четыре тысячи нарушений по уборке снега устранили в Подмосковье
"В результате проверок в отношении физических лиц за прошлый год выявлено 735 административных правонарушения. Самые распространенные из них были на водоплавающую дичь и диких копытных животных. По 27 нарушениям, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, материалы переданы в правоохранительные органы", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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