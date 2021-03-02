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В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем
В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем
Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:39
2021-03-02T17:39
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республика калмыкия
элиста
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии.Ранее в соцсетях появилось фото подростка, сушившего обувь у мемориала "Вечный огонь".Полиция установила личность подростка. Им оказался 11-летний местный житель – учащийся одной из городских школ. Он пояснил, что "не осознавал противоправности своего поступка и до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала"."Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сообщили в полицейском главке.
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гумвд, республика калмыкия, элиста, происшествия

В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем

17:39 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповПолицейские. Архивное фото
Полицейские. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии.
Ранее в соцсетях появилось фото подростка, сушившего обувь у мемориала "Вечный огонь".
Полиция установила личность подростка. Им оказался 11-летний местный житель – учащийся одной из городских школ. Он пояснил, что "не осознавал противоправности своего поступка и до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала".
"Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сообщили в полицейском главке.
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