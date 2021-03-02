https://ria.ru/20210302/ogon-1599637747.html

В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем

В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем

Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:39

2021-03-02T17:39

2021-03-02T17:39

гумвд

республика калмыкия

элиста

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии.Ранее в соцсетях появилось фото подростка, сушившего обувь у мемориала "Вечный огонь".Полиция установила личность подростка. Им оказался 11-летний местный житель – учащийся одной из городских школ. Он пояснил, что "не осознавал противоправности своего поступка и до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала"."Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сообщили в полицейском главке.

https://ria.ru/20210125/ogon-1594442126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, республика калмыкия, элиста, происшествия