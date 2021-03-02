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В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем
В Калмыкии накажут родителей школьника, сушившего обувь над Вечным огнем
Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:39
2021-03-02T17:39
2021-03-02T17:39
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элиста
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Полицейские привлекут к ответственности родителей 11-летнего школьника, сушившего обувь над Вечным огнем в центре Элисты, сообщает ГУМВД России по Калмыкии.Ранее в соцсетях появилось фото подростка, сушившего обувь у мемориала "Вечный огонь".Полиция установила личность подростка. Им оказался 11-летний местный житель – учащийся одной из городских школ. Он пояснил, что "не осознавал противоправности своего поступка и до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала"."Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сообщили в полицейском главке.
https://ria.ru/20210125/ogon-1594442126.html
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гумвд, республика калмыкия, элиста, происшествия