https://ria.ru/20210302/novosibirsk-1599572370.html

В Новосибирске нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

В Новосибирске нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

Тела мужчины и его сожительницы с огнестрельными ранениями головы обнаружили в одной из квартир в Новосибирске, проверяются все версии, в том числе об убийстве... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:22

2021-03-02T12:22

2021-03-02T12:22

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Тела мужчины и его сожительницы с огнестрельными ранениями головы обнаружили в одной из квартир в Новосибирске, проверяются все версии, в том числе об убийстве мужчиной женщины и последующем самоубийстве, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, вечером 1 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Учительская в городе Новосибирске обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы", - говорится в сообщении.Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По делу назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20200819/1576012123.html

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россия

новосибирск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия