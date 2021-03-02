В Новосибирске нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Тела мужчины и его сожительницы с огнестрельными ранениями головы обнаружили в одной из квартир в Новосибирске, проверяются все версии, в том числе об убийстве мужчиной женщины и последующем самоубийстве, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, вечером 1 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Учительская в городе Новосибирске обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы", - говорится в сообщении.
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Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".
"Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством", - рассказали в управлении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По делу назначены необходимые экспертизы.
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