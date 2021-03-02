https://ria.ru/20210302/norilsk-1599548365.html
НТЭК готова возместить вред экологии после ЧП в Норильске
НТЭК готова возместить вред экологии после ЧП в Норильске
Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, структура "Норникеля") готова возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:14
2021-03-02T10:14
2021-03-02T10:14
разлив дизельного топлива в норильске
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, структура "Норникеля") готова возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края."Норильско-Таймырская энергетическая компания направила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края письмо о готовности возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов. Предприятие восстановит нарушенное состояние экосистемы в натурном виде", - говорится в сообщении.В феврале минэкологии края представило НТЭК требования о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира. Исследования красноярских ученых показали, что зона прямого воздействия на объекты животного мира составила площадь около 14 квадратных километров. Уничтожены места обитания птиц, кладки и гнезда, разрушены, норы, логовища, убежища и другие жилища животных. Под негативное воздействие также попали млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу РФ."Ведомство предлагало компании возместить ущерб добровольно или в денежном выражении. В случае отказа мы планировали подать иск в суд. Отмечу, что компания подошла ответственно к данному вопросу и приняла решение провести мероприятия по восстановлению экосистемы пострадавшей территории", – цитирует пресс-служба министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам.
https://ria.ru/20210205/nornikel-1596155419.html
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разлив дизельного топлива в норильске, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости.
Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, структура "Норникеля") готова возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске
, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края
.
"Норильско-Таймырская энергетическая компания направила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края письмо о готовности возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов. Предприятие восстановит нарушенное состояние экосистемы в натурном виде", - говорится в сообщении.
В феврале минэкологии края представило НТЭК требования о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира. Исследования красноярских ученых показали, что зона прямого воздействия на объекты животного мира составила площадь около 14 квадратных километров. Уничтожены места обитания птиц, кладки и гнезда, разрушены, норы, логовища, убежища и другие жилища животных. Под негативное воздействие также попали млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу РФ.
"Ведомство предлагало компании возместить ущерб добровольно или в денежном выражении. В случае отказа мы планировали подать иск в суд. Отмечу, что компания подошла ответственно к данному вопросу и приняла решение провести мероприятия по восстановлению экосистемы пострадавшей территории", – цитирует пресс-служба министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор
оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России
по подобным делам.