https://ria.ru/20210302/navalnyy-1599618667.html

Защита Навального обжаловала штраф по делу о клевете на ветерана

Защита Навального обжаловала штраф по делу о клевете на ветерана

Защита Алексея Навального обжаловала приговор суда, оштрафовавшего его на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:18

2021-03-02T16:18

2021-03-02T16:24

игнат артеменко

ив роше

москва

алексей навальный

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального обжаловала приговор суда, оштрафовавшего его на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева."На мировой участок поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева по уголовному делу в отношении Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено", - сказала Савельева.Приговор в конце февраля вынесла мировая судья, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального во время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.

https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html

https://ria.ru/20210221/veteran-1598441161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игнат артеменко, ив роше, москва, алексей навальный