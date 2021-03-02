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Защита Навального обжаловала штраф по делу о клевете на ветерана
Защита Навального обжаловала штраф по делу о клевете на ветерана
Защита Алексея Навального обжаловала приговор суда, оштрафовавшего его на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:18
2021-03-02T16:24
игнат артеменко
ив роше
москва
алексей навальный
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального обжаловала приговор суда, оштрафовавшего его на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева."На мировой участок поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева по уголовному делу в отношении Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено", - сказала Савельева.Приговор в конце февраля вынесла мировая судья, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального во время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.
https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html
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игнат артеменко, ив роше, москва, алексей навальный

Защита Навального обжаловала штраф по делу о клевете на ветерана

16:18 02.03.2021 (обновлено: 16:24 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального обжаловала приговор суда, оштрафовавшего его на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.
"На мировой участок поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева по уголовному делу в отношении Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено", - сказала Савельева.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 20:58
Адвокат объяснила, чем грозит Навальному статус склонного к побегу
Приговор в конце февраля вынесла мировая судья, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.
По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального во время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
На заседаниях по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 03:13
Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к приговору Навальному
 
Игнат АртеменкоИв РошеМоскваАлексей Навальный
 
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