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Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
Неизвестные вандалы осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительную надпись на русском языке, сообщила во вторник член нарвского НКО... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:20
2021-03-02T13:46
т-34
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — РИА Новости. Неизвестные вандалы осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительную надпись на русском языке, сообщила во вторник член нарвского НКО "Память" Людмила Лобина.По словам общественницы, неизвестные нанесли на него трафаретные надписи на русском языке "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018"."Хотелось бы надеяться, что вандалов найдут. Все это очень печально. Особенно то, что это сделали русские люди, судя по всему. О чем там речь я не понимаю… Наркоманы, наверное, какие-то", — сказала Лобина порталу Delfi.Она пообещала подать заявление в полицию.В российском посольстве также прокомментировали случившееся."Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", — говорится в заявлении диппредставительства.Трафаретное граффити, нанесенное на танк в двух местах, обнаружили нарвские муниципальные работники, поддерживающие порядок на историческом объекте, и сообщили о произошедшем в НКО "Память", которое годами обновляет краску на танке и облагораживает территорию рядом с ним.Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Это очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к памятнику цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.
https://ria.ru/20210201/zakhoronenie-1595493906.html
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т-34, эстония, нарва, в мире

Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34

13:20 02.03.2021 (обновлено: 13:46 02.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — РИА Новости. Неизвестные вандалы осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительную надпись на русском языке, сообщила во вторник член нарвского НКО "Память" Людмила Лобина.
По словам общественницы, неизвестные нанесли на него трафаретные надписи на русском языке "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018".
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"Хотелось бы надеяться, что вандалов найдут. Все это очень печально. Особенно то, что это сделали русские люди, судя по всему. О чем там речь я не понимаю… Наркоманы, наверное, какие-то", — сказала Лобина порталу Delfi.
Она пообещала подать заявление в полицию.
В российском посольстве также прокомментировали случившееся.
"Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", — говорится в заявлении диппредставительства.
© Фото : Людмила ЛобинаНадпись на танке Т-34, установленном между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Надпись на танке Т-34, установленном между Нарвой и Нарва-Йыэсуу - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Людмила Лобина
Надпись на танке Т-34, установленном между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Трафаретное граффити, нанесенное на танк в двух местах, обнаружили нарвские муниципальные работники, поддерживающие порядок на историческом объекте, и сообщили о произошедшем в НКО "Память", которое годами обновляет краску на танке и облагораживает территорию рядом с ним.
Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Это очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к памятнику цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.
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